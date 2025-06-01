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新冠快篩沒必要人人做！ 醫點名5大族群篩了有差
林惠琴／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台灣新冠疫情升溫，疾管署推估6月底至7月初將是疫情高峰。對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）強調，「其實，不是每個人都需要快篩」，若是65歲以上等5大族群，才建議要篩一下。
蒼藍鴿今（1）日於臉書粉專表示，新冠疫情暴增，懷疑得新冠，要快篩嗎？「其實，不是每個人都需要快篩。」而65歲以上、有慢性病、免疫低下、肥胖、孕婦等「5大族群」，則建議篩一下。
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蒼藍鴿解釋，因為「5大族群」如果快篩為陽性，且及早使用抗病毒藥物，如Paxlovid、Remdesivir等，可以有效降低重症與住院的風險。不過，一般健康的年輕人，新冠症狀也只是喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等，就算不快篩，處理方式也跟一般感冒差不多，「多休息、多喝水、有需要再吃症狀藥緩解不適。」
蒼藍鴿也提到，高風險者「篩了有差」，一般人「快篩可有可無」，呼籲「別讓快篩結果主宰你的焦慮感，評估自己的狀況，理性判斷就好。」
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