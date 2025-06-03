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健康網》6月夏日果王登場！ 荔枝香甜「這樣吃」不上火

2025/06/03 09:28

農業部說明，做為夏日果王，台灣荔枝品種多樣，各具風味特色，常見的品種包括：黑葉、楠西早生、三月紅、糯米糍、沙坑、玉荷包、桂味、淮荔。（資料照）

農業部說明，做為夏日果王，台灣荔枝品種多樣，各具風味特色，常見的品種包括：黑葉、楠西早生、三月紅、糯米糍、沙坑、玉荷包、桂味、淮荔。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕6月來臨，夏季正式報到，氣溫逐漸升高，正是享受盛產水果的好時機。農業部於官方臉書專頁發文指出，說到夏天的經典代表水果，絕不能錯過香氣撲鼻、甜美多汁的荔枝。各地荔枝品種紛紛登場，包含皮薄鮮紅的「玉荷包」、果厚暗紅的「黑葉」、果皮鮮紅的「糯米糍」等；而儘管香甜誘人，一般體質者每日攝取仍應以10顆為限，以避免吃出火氣大。

除了荔枝，農業部也同步推薦其他當季鮮蔬與漁產。蔬果部分，6月盛產的品項包括香瓜、西瓜、苦瓜、絲瓜、毛豆、綠竹筍、紅龍果、芒果、木瓜、桃與葡萄等，營養豐富又消暑。海鮮方面，正值黑鮪魚盛產季節，包括太平洋黑鮪與南方黑鮪皆為本月焦點，此外還有牡蠣、魷魚、石斑魚、紅甘、文蛤、白蝦等應季水產，選擇多樣，是家庭餐桌的好食材來源。

農業部建議，一般體質者每日荔枝攝取，應以10顆為限，若為燥熱體質者，建議每日不超過5顆，以免造成身體不適；示意圖。（圖取自freepik）

農業部建議，一般體質者每日荔枝攝取，應以10顆為限，若為燥熱體質者，建議每日不超過5顆，以免造成身體不適；示意圖。（圖取自freepik）

而做為夏日果王，台灣荔枝品種多樣，各具風味特色，常見的品種包括：黑葉、楠西早生、三月紅、糯米糍、沙坑、玉荷包、桂味、淮荔。農業部介紹，「玉荷包」果皮薄而鮮紅，果棘深、有刺手觸感，果形如荷包、果肉晶瑩如玉，因而得名。其果肉Q彈香甜、肉多種小，每年6月上旬主要由高雄、屏東地區上市。

「黑葉」荔枝則以厚實暗紅果皮與平滑果棘聞名，口感爽脆，甜中帶酸，惟種子較大。主要產季為6月中旬，種植遍布高雄、屏東、嘉義、台南、南投、彰化與台中。至6月下旬，則由中部主打的「糯米糍」接棒登場，外皮鮮紅、果棘明顯，果肉脆甜且具有獨特香氣，同以「肉多種小」深受饕客喜愛。

農業部指出，荔枝富含葡萄糖、蔗糖、檸檬酸、蘋果酸、精胺酸、鈣、鎂、磷、鐵、鋅、鉀，以及維生素B與C等多種營養素，具高熱量與高糖分。然俗諺有云：「一把荔枝三把火」，提醒民眾食用荔枝應適量，否則容易引起口乾舌燥、火氣大等「上火」現象。農業部建議，一般體質者每日攝取以10顆為限，若為燥熱體質者，建議每日不超過5顆，以免造成身體不適。

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