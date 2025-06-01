健康網》和失智者溝通有訣竅！國健署教6技巧建立安心互動

國健署說，日常生活中透過6大溝通技巧，包含簡單說、不催促、少責備、溫柔互動、熟悉環境、多肯定，可與失智患者建立更好的互動關係；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕與失智者溝通常常讓人感到挫折與無助，但其實只要掌握方法，就能讓彼此的互動更加溫暖與有效。國民健康署在臉書專頁提醒民眾，失智者雖然語言能力會隨病情變化而退化，但日常生活中透過6大溝通技巧，包含簡單說、不催促、少責備、溫柔互動、熟悉環境、多肯定，仍可傳達關心與尊重，建立更好的互動關係。

日常6大溝通技巧

「溝通，不只是說話，更是心與心的連結。」國健署呼籲民眾成為懂得傾聽與陪伴的好夥伴。建議與失智者溝通時可從以下6個日常技巧做起：

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1. 簡單說：使用簡單清楚的句子，避免複雜說法。

2. 不催促：給對方充足時間思考與回應，不催促、不插話。

3. 少責備：避免責備，專注於當下的情緒與感受。

4. 溫柔互動：語氣溫和、搭配肢體互動，傳達你的關心。

5. 熟悉環境：維持熟悉且規律的生活環境，幫助穩定情緒。

6. 多肯定：多給予肯定與鼓勵，糾正不是首要目標。

國健署補充，室內照明應柔和、均勻，避免造成陰影誤認，如誤將牆角陰影看成人影等，減少焦慮與妄想發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

打造失智友善環境 3技巧讓家更安心

國健署也補充，根據國內調查，逾9成失智者居住於家中，因疾病導致認知與辨識能力退化，常出現找不到物品或誤認環境等焦慮現象，因此強調，打造熟悉、安全、易辨識的居家空間，包括居家客廳、臥室、廚房、浴廁，不僅可降低不安感，更有助於延續其生活自理能力。以下為居家照護可參考的3項實用技巧：

1. 加強辨識性與線索提示：利用對比色設計如馬桶坐墊與地板的色差，或在桌椅、空間明顯處標示提示，協助失智者快速辨別環境。

2. 避免直射光源與陰影：室內照明應柔和、均勻，避免造成陰影誤認，如誤將牆角陰影看成人影等，減少焦慮與妄想發生。

3. 降低環境干擾：電視機未使用時應關閉，減少聲音刺激，避免幻聽或妄想等症狀出現。

此外，也可在明顯處擺放個人物品或照片，刺激記憶，廚房則可選用熟悉且安全的器具，提升失智者的使用意願與自主性。民眾可進行改善，攜手打造一個讓失智者安心生活的友善環境。

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