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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》唐宋文學藏食療智慧！ 學者引8詩詞授養生觀

2025/06/01 17:22

洪泰雄指出，詩詞中蘊含著營養學、食療養生、節氣飲食與心身平衡的概念，對現代健康教育具有啟發性；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，詩詞中蘊含著營養學、食療養生、節氣飲食與心身平衡的概念，對現代健康教育具有啟發性；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕唐詩宋詞不僅是文學瑰寶，還深藏著古人的飲食哲學與養生智慧。營養學者洪泰雄近日在臉書指出，許多詩詞中蘊含著營養學、食療養生、節氣飲食與心身平衡的概念，對現代健康教育具有啟發性。他也透過8首詩詞，將「文化營養學」導入營養教學，深化飲食與文化的連結。

節氣飲食觀：順應四時的養生智慧

洪泰雄表示，春天是陽氣升發的季節，古人從詩中傳達了與自然協調的飲食觀念。

●孟浩然〈春曉〉中寫道：「春眠不覺曉，處處聞啼鳥。」春季宜補充清淡蔬菜與水果，有助於肝氣疏通，符合春天養肝的養生法則。

●杜甫〈春夜喜雨〉則說：「隨風潛入夜，潤物細無聲。」詩句描寫春雨滋潤萬物，對應春季多吃生綠食物，有助養肝排毒。

五色五味與五臟：飲食也講哲學

洪泰雄指出，古代飲食不僅重視營養，更融入了五色五味與五臟的養生概念。

●李白〈將進酒〉言道：「鐘鼓饌玉不足貴，但願長醉不復醒。」提醒人們，雖然美食珍饈令人心動，仍需懂得節制與取捨。

●蘇軾〈惠崇春江晚景〉寫道：「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。」此詩描繪春天萬物復甦的景象，也寓意春季膳食應以溫補、少油為佳，順應陽氣升發。

洪泰雄引用，蘇軾〈食荔枝〉：「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。」荔枝屬熱性水果，適量食用有益，過多則易上火。（圖取自photoAC）

洪泰雄引用，蘇軾〈食荔枝〉：「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。」荔枝屬熱性水果，適量食用有益，過多則易上火。（圖取自photoAC）

藥食同源：吃得對才是保養之道

洪泰雄解釋，古人早已懂得「食即是藥」的道理，透過詩詞提醒人們飲食宜適量。

●蘇軾〈食荔枝〉說：「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。」荔枝屬熱性水果，適量食用有益，但過多則易上火，體現「適可而止」的飲食原則。

●白居易〈問劉十九〉寫道：「綠螘新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無？」詩中呈現冬日圍爐飲酒的溫馨畫面，點出冬天適合進補，溫暖食物與少量酒精有助驅寒養身。

節制與心境：健康長壽的關鍵

洪泰雄說，不只是吃對食物，心理與生活方式也是長壽的重要因素。

●陶淵明〈歸園田居〉寫：「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸。」日出而作、日落而息的自然生活型態，正符合現代「健康老化」的理念。

●蘇軾〈定風波〉則道：「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。」詩句反映心理平衡與壓力調適的重要性，提醒現代人：身心合一，才是完整的健康。

古代技術早具現代營養觀念

唐宋時代的發酵、烹調與保存技術，也充分反映當時對飲食與健康的重視。這些技術不僅延長食物保存期限，也提升風味，成為古人因應節令與保健的智慧，如醃菜（泡菜、鹹菜）、醬料（豆瓣醬、黃豆醬）、發酵（米酒、黃酒）、乾燥保存（曬乾蘿蔔乾、桂圓、紅棗）。

洪泰雄強調，唐詩宋詞中蘊藏的飲食智慧，不只是歷史資料，更是具有高度教育價值的「文化營養學」。透過詩詞教學，不僅能讓學生感受文字之美，更能深化對「食物與文化」、「飲食與健康」的認識與理解。

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