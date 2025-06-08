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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》月經前後運動出血是子宮受傷？ 醫：這原因造成

2025/06/08 20:28

醫師指出，月經前後劇烈運動，發現出血是正常現象，並不會傷害子宮；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，月經前後劇烈運動，發現出血是正常現象，並不會傷害子宮；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經期前後劇烈運動，卻發現出血，是子宮受傷了？禾馨婦產科醫師烏恩慈解答，劇烈運動後出血是因為生理期前後，體內荷爾蒙下降、子宮內膜較不穩定，這時只要腹壓上升或骨盆受到撞擊，就可能讓內膜剝落，出現一點點出血，不是子宮受傷，而是生理上的自然現象，別過度擔心。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，子宮是身體最強的器官，它有彈性、不會老，躲在骨盆深處，還有韌帶幫忙吸震，基本上不需要特別保養、也不容易出問題。不過，在診間、社群中，常有人發現「月經剛走，我一蹲大重量就又流血了！」或者「快來月經時，一跑間歇訓練就點狀出血，也搞不清楚那是不是月經！」究竟月經前後真的可以劇烈運動嗎、會不會傷到子宮嗎？她解答，並不會！

烏恩慈說明，生理期前後，體內荷爾蒙下降、子宮內膜變得比較不穩定，這時候只要腹壓上升或骨盆受到撞擊，就可能讓內膜剝落，出現一點點出血，因此這不是子宮受傷，而是生理上的自然現象。

醫師表示，非經期出血總是讓人特別緊張，但除了認識身體變化，更重要的是，每年定期做子宮頸抹片與婦科超音波，守護婦科健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，非經期出血總是讓人特別緊張，但除了認識身體變化，更重要的是，每年定期做子宮頸抹片與婦科超音波，守護婦科健康；示意圖。（圖取自shutterstock）

月經前後免疫力較低 運動後注意營養補充

烏恩慈補充，月經前後的確是免疫力相對低的時期，加上下腹悶脹不適，有時候會讓人比較容易疲憊，這時進行劇烈運動，需要更留意身體狀態，注意水分與營養的補充，避免導致運動傷害或過度訓練。

烏恩慈說，非經期出血總是讓人特別緊張，但除了認識自己的身體變化，更重要的是，每年定期做子宮頸抹片與婦科超音波，確認子宮頸沒有病變、子宮與卵巢狀況良好，才能真正化解焦慮，保護子宮、卵巢健康。

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