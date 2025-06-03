健康網》醫曝自己環境荷爾蒙超標百倍 「1物」助排毒

醫師表示，平常多吃十字花科蔬菜，例如白蘿蔔，可以幫助清除體內塑化劑；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕塑化劑會帶來健康風險，導致過敏、慢性發炎，甚至造成兒童肥胖問題。家醫科醫師陳欣湄指出，塑化劑來源廣泛，很多人以為塑化劑只會出現在塑膠裡，他自曝自己多年前檢測塑化劑含量竟超標百倍，原因出在每天擦的有防曬成分的粉底液。因此，他建議平日多吃十字花科蔬菜，例如白蘿蔔有助排毒，煮湯、炒菜都方便。

塑化劑影響多層面，陳欣湄在臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」指出，除了對性荷爾蒙會有影響外，除了女童性早熟、男性精蟲減少、女性癌症外，還可能造成幼兒發育不良、學習能力降低，甚至跟兒童肥胖、過敏、慢性發炎等問題有關。有研究提出，現在孩童肥胖、過敏越來越多，也可能跟孩子打從媽媽懷孕開始，接觸太多塑化劑有相關。

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陳欣湄自曝，多年前檢測身體的塑化劑含量，其中二苯酮-3（Benzophenone-3）指數超標100倍，這是一種環境荷爾蒙，但並不是來自塑膠製品，它是在防曬乳、香水，或沐浴乳可能出現的成分（有時為防止被紫外線破壞）。後來，經過再審視生活用品時發現，自己雖然很少用防曬乳、香水，每天仍會擦一點有防曬成分的基礎粉底液，還好有檢查才發現。

陳欣湄說，塑化劑來自塑膠製品、香氛類型（定香作用），還有防曬乳、香水、沐浴乳（防曬、抗紫外線作用）等，其他像是非離子型界面活性劑。

如何清除體內塑化劑

陳欣湄說明，除了避開上面塑化劑來源外，還可以增加肝腎、腸道健康，以及補充營養素。塑化劑需要透過肝臟解毒後，經由腎臟、腸道排除身體，因此，不熬夜、喝水充足，養成定時排便，就能幫助身體代謝塑化劑。而營養素的部分，對肝、腎健康的營養素如Ｂ群、硒、鋅等，對排塑化劑有幫助。

塑化劑以「脂溶性型態」存在，因此約有15-20 %會堆積在人體脂肪內，換言之，肥胖族更要小心塑化劑在身體堆積的疑慮。

陳欣湄強調，天然食物十字花科蔬菜裡頭的吲哚化合物，與蘿蔔硫素，可以幫助脂溶性毒素轉化成水溶性毒素，對幫助肝臟排毒有益。其中，白蘿蔔也是十字花科類，每天加進料理中，煮湯、炒菜都很方便。

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