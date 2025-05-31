健康網》端午佩香包不只避邪 中醫：祛濕熱、防蚊蟲、助養生

林本庭指出，古人佩戴香包是為了「驅毒避邪」，又稱為「香囊」或「馨香」，其實還能幫助調理身體、預防疾病。（圖取自林本廷臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節將至，不少人開始準備香包應景。不過你知道嗎？佩戴香包不只是傳統習俗，還具有實際的保健功能。中醫師林本庭在其臉書專頁指出，古人佩戴香包是為了「驅毒避邪」，又稱為「香囊」或「馨香」，其實還能幫助調理身體、預防疾病；而針對當中的艾草，農業部也指出，其揮發之成分具抗菌、抗病毒、止咳平喘等作用，有助強身健體。

林本庭表示，現代人若出現身體沉重、胃口不好、頭脹頭暈、脖子緊等濕熱症狀，可以透過佩戴香包來緩解。此外，香包中所含的藥草氣味，也有防蚊蟲的效果。

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香包製作方式相當簡單，只需將中藥材磨成碎末，裝入過濾袋後再放入香包中即可。建議配方包括艾葉、薄荷、佩蘭、紫蘇葉、荊芥、蒼朮、藿香，各取一錢，既芳香又實用。

農業部指出，艾草作為端午常見草本植物，因其具有特殊香氣，自古以來便被廣泛應用於避邪、防疫。（資料照）

農業部指出，艾草作為端午常見草本植物，因其具有特殊香氣，自古以來便被廣泛應用於避邪、防疫。民間諺語「清明插柳，端午插艾」，說明了端午節懸掛艾草的重要性。除了作為裝飾，艾草還能用於薰香、沐浴，甚至入菜或製成艾條做艾灸，均有助於強身保健。

根據《本草綱目》記載，艾葉性溫味苦、無毒，具理氣、逐濕寒、止血安胎等多種功效。現代研究也證實，艾葉所含的揮發油具抗菌、抗病毒、止咳平喘等作用，堪稱兼具傳統智慧與現代藥理的「醫草」。今年端午，不妨隨身佩戴一枚香包，不僅應景，更能為健康加分。

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