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健康網》端午粽飄香！ 醫：細嚼慢嚥、注意熱量與過敏原

2025/05/31 18:27

醫師提醒，不論北部粽、南部粽，都應留意粽子高熱量、餡料過敏原及消化不易等問題，才能吃得安心又健康。（資料照）

醫師提醒，不論北部粽、南部粽，都應留意粽子高熱量、餡料過敏原及消化不易等問題，才能吃得安心又健康。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一年一度的端午佳節即將到來，家家戶戶紛紛準備粽子應景。不過，林口長庚醫院風濕過敏免疫科近日在臉書專頁發文提醒民眾，不論喜歡北部粽還是南部粽，都應留意粽子高熱量、餡料過敏原及消化不易等問題，才能吃得安心又健康。

粽子種類繁多，其中最常見的是「北部粽」與「南部粽」。北部粽採「先煮後蒸」製作法，將米飯與餡料炒熟後再包入粽葉以蒸煮方式加熱，米粒較為Q彈分明。南部粽則是「生米入粽」搭配炒熟餡料，再整顆水煮，因此口感較為軟黏。兩種口味各有擁護者，民眾可依喜好選擇。

然而不論哪種粽子，醫師指出，其熱量普遍偏高，蔬菜含量偏低，建議搭配大量蔬菜一起食用，維持營養均衡，避免攝取過多油脂與碳水化合物。且由於粽子需長時間消化，建議民眾進食時務必細嚼慢嚥，幫助腸胃負擔減輕，降低消化不良的風險。

醫師指出，粽子常見餡料如花生、鹹蛋黃、蝦皮、香菇、干貝與栗子等，對有食物過敏者來說，可能成為過敏誘因；高尿酸血症或痛風患者也需特別留意香菇等高嘌呤食材。（資料照）

醫師指出，粽子常見餡料如花生、鹹蛋黃、蝦皮、香菇、干貝與栗子等，對有食物過敏者來說，可能成為過敏誘因；高尿酸血症或痛風患者也需特別留意香菇等高嘌呤食材。（資料照）

此外，粽子常見餡料如花生、鹹蛋黃、蝦皮、香菇、干貝與栗子等，對有食物過敏者來說，可能成為過敏誘因。高尿酸血症或痛風患者也需特別留意香菇等高嘌呤食材，避免誘發不適。

醫師呼籲，應景美食雖誘人，仍應適量攝取並留意個人飲食狀況與健康需求，才能在享受節慶氣氛的同時，也守護自身健康。

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