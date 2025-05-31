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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

促月經平權 議員籲：北市公營場所供生理用品

2025/05/31 16:33

議員林亮君指出，有半數女性在外突遇到月經來潮，但台北市目前僅少部分公家機關提供生理用品，要求市府應全面盤點各服務機關及公營場所，落實真正的「月經平權」。（資料照）

議員林亮君指出，有半數女性在外突遇到月經來潮，但台北市目前僅少部分公家機關提供生理用品，要求市府應全面盤點各服務機關及公營場所，落實真正的「月經平權」。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕女性外出時如突然碰上「姨媽」來襲，時常造成尷尬場面。台北市議員林亮君指出，台北市目前僅少部分公家機關提供生理用品，要求市府應全面盤點各服務機關及公營場所，落實真正的「月經平權」。市府表示，會來盤點可提供服務的場所，可先從親子館、區公所做起。

林亮君表示，長期推動月經平權議題的小紅帽協會所製作的《台灣月經經驗大調查》，全台超過半數的女性曾經歷外出時突然遇到月經來潮，附近卻沒有取用生理用品的管道；更是有近九成的人曾向他人借用生理用品。

她說，女性月經來時除了需要使用生理用品，也會面臨身體不適與各種不便，月經友善空間便是在空間中考量月經來潮者的不同需求，提供服務，進而達到平權。

她指出，台北市目前僅少數公營場所有這樣的月經友善空間概念，認為市府應統整轄下為民服務的機關以及公營場所等，提供多元生理用品，讓有需要的民眾能索取。

市府指出，台北市13座親子館當中，有2處已經有相關措施，未來每個親子館應該都可以提供服務；此外，大安區公所也有相關服務，其他行政區的區公所也可以來做。另外，各局處轄管的公有場地也可以來研議進行，不論提供生理用品供應，或是安裝機台等，一個月內進行全面性盤點。

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