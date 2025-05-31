健康網》粽子吃到火燒心 中醫改善胃逆這樣做

中醫治療常以疏肝理氣、消食導滯和健脾和胃為主，針灸可從脾胃、大腸和心經的穴位著手，像是合谷、內關、足三里、豐隆和中脘等；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節不免俗要吃幾顆粽子，但小心吃多了引起消化不良，甚至出現胸口悶痛、噁心想吐等火燒心胃食道逆流症狀，中醫師王大元表示，中醫治療常以疏肝理氣、消食導滯和健脾和胃為主，常用的內服藥有保和丸、半夏瀉心湯等，針灸可從脾胃、大腸和心經的穴位著手，像是合谷、內關、足三里、豐隆和中脘等，按摩穴位同樣有緩解效果。

王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文說明，胃酸還可能引起其他症狀，像是打嗝、口臭、吞嚥困難、聲音沙啞、咳嗽、呼吸喘促，甚至是上背痛。中醫會以吐酸、胃痞、嘈雜、噯氣來形容胃食道逆流的症狀，常見的證型有肝氣鬱滯、脾弱陽虛、肝胃鬱熱、胃陰虧損、胃火亢盛等，因而導致胃失和降、胃氣上逆而胃酸逆流，並不是火燒心就一定是熱性體質所造成。

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王大元表示，改善胃食道逆流首先要先減少甜食攝取，包含麵包、水果、蕃薯、辛辣調味料、咖啡、薄荷和茶飲等；盡量先站著，睡覺時墊高枕頭（約15-30度）；採取橫膈膜式呼吸法，將一手放在胸前，另一手放在腹部，鼻子深而長地吸氣，再用嘴巴慢慢吐氣到底，橫膈膜會有往下伸展的感覺，建議每天可做3次，一次5分鐘；喝少量溫水也能改善症狀，少量溫水能夠稀釋胃酸，但過多水分反而使胃內壓力過大、酸水逆流加重。

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