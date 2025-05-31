健康網》北部粽葉不是葉？ 農業部揭各地粽葉差異與特性

農業部表示，北部粽使用桂竹籜葉，而且它不是葉片，是桂竹筍的筍殼。（圖取自農業部臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（31）日是農曆五月五日端午節，粽香四溢，連粽葉也各有講究！農業部在臉書專頁發文分享各地粽葉差異，其中北部粽使用桂竹籜葉，而且它不是葉片，是桂竹筍的筍殼，質地厚帶竹香，還能做成斗笠；南部粽則使用麻竹葉，有柔軟光滑、耐煮的特性。野薑花粽是新竹內灣特色，野薑花葉經蒸煮後會帶野薑花香。

北部粽

●桂竹籜葉：不是葉片，是桂竹筍的筍殼！竹葉褐色帶斑，質地厚實，帶竹香，還能做斗笠。

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南部粽

●麻竹葉：綠色無斑，柔軟光滑，耐煮，有竹香。

野薑花粽

●野薑花葉：新竹內灣特色，經蒸煮後帶有野薑花香。

原住民粽（阿拜、吉那富）

●假酸漿葉與月桃葉：假酸漿葉常用於蒸粿，月桃葉香氣清新，纖維強韌。

農業部表示，無論你愛的是北部粽的Q彈米香，還是南部粽的綿密口感，或是不同香氣特色粽，粽葉的香氣都是粽子靈魂的一部分！

野薑花葉：新竹內灣特色，經蒸煮後帶有野薑花香。（圖取自農業部臉書）

假酸漿葉與月桃葉：假酸漿葉常用於蒸粿，月桃葉香氣清新，纖維強韌。（圖取自農業部臉書）

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