套針脊椎矯正 金門阿嬤背挺直不麻痛

金門阿嬤經嘉義陽明醫院以「套針脊椎矯正手術」治療，術後脊椎矯正，解除神經壓迫，改善背痛腳痲症狀。（骨科醫師李孔嘉提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕金門一名60歲阿嬤有糖尿病，由於脊椎退化而背痛腳痲及身體側彎，產生長期腰痠背痛，經嘉義陽明醫院以「套針脊椎矯正手術」治療，術後脊椎矯正，解除神經壓迫，改善背痛腳痲症狀。

阿嬤身體側彎高達37度，神經壓迫嚴重，原本醫師建議施行需要打10隻鋼釘的脊椎手術，但擔心她糖尿病控制不好，可能會有手術感染危險性，因此阿嬤對治療持猶豫態度。

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日前，阿嬤跨海求診嘉義陽明醫院副院長、骨科醫師李孔嘉，經施以「套針脊椎矯正手術」治療，不必用手術刀，局部麻醉即可完成，阿嬤術後身體變得挺直，改善背痛腳麻，她非常高興選擇這樣安全簡單的手術方法。

李孔嘉說，很多脊椎患者，因受傷或退化有駝背、腰椎滑脫或退化性側彎等情形，除了會腰痠背痛，躺下睡覺時感到疼痛，甚至翻身都很困難，下床走路會軟腳、跌倒，若有神經壓迫，還會引起坐骨神經痛，下肢感到痠抽痛麻、無力。

傳統手術因需打鋼釘，手術時間長，流很多血，還要穿鐵衣，住院多天，手術還有癱瘓風險，造成部分患者害怕手術而拖延治療，因而產生馬尾症候群，嚴重者甚至大小便失禁。

李孔嘉表示，「套針脊椎矯正手術」首先徒手做脊椎復位，先把退化或受傷而變形的脊椎矯正到一個接近正常的解剖狀態，然後利用獨特套針在X光透視機底下，把套針伸到病變的地方，用加壓灌漿的方式把椎體及椎間盤再次撐開復位，進一步利用椎體間骨水泥固定術，強化復位後的脊椎，如此脊椎就會得到穩定，不再變形。

若是骨質疏鬆病人，灌入骨水泥後不易再產生壓迫性骨折，整個脊椎強化穩定後可減輕下背疼痛，復位後，神經得到間接減壓，因而大部分的人不用再做椎板切除術，或是做椎間盤切除術。

不過他提醒，每個人的脊椎都有他的獨特的解剖結構，發生病變機率不盡相同，所以都要經過脊椎外科的醫師審慎檢查評估，確定適合這個方法，才能夠發揮最大好處。

金門阿嬤接受「套針脊椎矯正手術」治療，傷口較傳統手術小、流血少。（骨科醫師李孔嘉提供）

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