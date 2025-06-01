健康網》別誤把白內障當老花！ 醫揭常見徵兆和主流手術

粘靖旻指出，當視力變得模糊、畏光、看東西像「起霧」、晚上對光線特別敏感，別急著當成「老花」，這可能是白內障的徵兆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白內障是一種常見的眼科疾病，尤其在50歲後發生機率明顯上升。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，當視力變得模糊、畏光、看東西像「起霧」、晚上對光線特別敏感，別急著當成「老花」，這可能是白內障的徵兆。而目前最主流、安全且恢復快速的手術方式為微創白內障超音波乳化手術（Phacoemulsification）。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」分享，白內障超音波乳化手術和其原理。

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粘靖旻表示，白內障是水晶體混濁所致。手術就是把「混濁的水晶體」清除後，植入一枚「透明、可對焦」的人工水晶體。手術過程中，會使用超音波乳化儀器將白內障震碎、乳化並吸出，然後再透過微創切口，將人工水晶體（IOL）植入原本水晶體的囊袋內。這樣就可以恢復視力，讓光線重新正確進入眼內、成像清晰。

手術過程簡單說明

1.點局部麻醉眼藥水，無需打針、無需全身麻醉。

2.在角膜邊緣開一個約2-3mm的微小切口。

3.使用超音波乳化儀器將白內障震碎並吸出。

4.植入選定的人工水晶體（IOL）。

5.大多數傷口不需縫線，術後恢復期短。

整個過程約10～20分鐘，幾乎無痛，當天就能回家。

微創白內障手術的好處

●傷口小、恢復快：切口小於3mm，不需縫線，3-5天就能明顯感受視力提升。

●幾乎無痛感：使用點眼麻醉，術中過程快速、無不適感，手術後通常也不會疼痛。

●精準度高：搭配術前詳細的眼軸與角膜數據分析，人工水晶體可以客製化選擇度數，提升術後視力表現。

●視力改善效果顯著：術後大多數患者白天視力提升明顯，夜間眩光問題也可改善，生活品質大幅提高。

至於手術時機，粘靖旻強調，白內障不需「等全白」才開刀。只要已影響到日常生活，如閱讀困難、夜間開車視線模糊等，就可考慮手術。若拖延過久，水晶體會變得更硬、手術難度也將提升，反而增加風險。因此，及早治療才是守護視力健康的關鍵。

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