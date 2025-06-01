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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》濕疹發作乾又癢！ 醫：5類食物需忌口

2025/06/01 11:59

醫師建議濕疹患者可以吃薏仁跟綠豆減緩乾燥；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議濕疹患者可以吃薏仁跟綠豆減緩乾燥；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕濕疹是一種常見的皮膚過敏性疾病，發作時容易引起搔癢、紅腫與乾燥脫屑，而除了藥物治療與日常保濕外，飲食控制也是穩定濕疹症狀的重要一環。澄品中醫診所中醫師顏孟章在臉書專頁「澄品中醫診所」發文分享，5類濕疹需忌口的食物，其中包含海鮮、辛辣燥熱、堅果、蛋奶類、咖啡因；並建議可以吃薏仁跟綠豆減緩乾燥。

海鮮類

如蝦、蟹、章魚等，容易引發過敏反應。

辛辣 燥熱類

如蔥、薑、蒜等，可能加重濕熱體質。

堅果類

如杏仁、腰果、核桃等，屬於高油脂食物，容易助濕。

蛋類與奶類

包含牛奶、雞蛋、起司等，部分人對這些過敏。

咖啡因

包括咖啡、茶、可樂等，可能刺激皮膚或影響排毒。

顏孟章補充，建議濕疹病患食用薏仁跟綠豆，這兩種食物不僅能補充水分，還能幫助身體代謝多餘的廢物，進一步調節皮膚狀況、減緩乾燥。

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