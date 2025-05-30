健康網》呼吸也胖？ 研究：PM2.5增肥胖與代謝症候群風險

研究指出，長期暴露於PM2.5細懸浮微粒，不僅損害呼吸與心血管健康，也會提高肥胖與代謝症候群的風險；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到肥胖，往往會把焦點放在飲食與運動，不過，好日子診所醫師廖桂敏在臉書指出，人們忽略潛藏的危險因子：空氣污染，特別是PM2.5。近年多項國際研究指出，長期暴露於PM2.5細懸浮微粒，不僅損害呼吸與心血管健康，也會提高肥胖與代謝症候群的風險。

廖桂敏表示，PM2.5會穿透肺部進入血液，誘發全身性的慢性發炎反應，促進脂肪堆積、增加胰島素抗性，干擾體內荷爾蒙如瘦體素與胰島素的平衡。研究發現，即使在飲食與運動相當的條件下，住在高污染地區的人，內臟脂肪比例與BMI依然較高。甚至有動物實驗證實，暴露於PM2.5的老鼠出現脂肪肝與血糖異常，證明這並非單純的生活習慣問題。

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廖桂敏說，特別敏感的族群如兒童與孕婦，有研究顯示，在高污染環境中長大的孩童，肥胖風險可增加30-50%。此外，PM2.5還可能透過改變腸道菌相，進一步加劇代謝失衡。因此，抗肥胖不再只是「少吃多動」，更需納入環境空氣品質防護。

廖桂敏建議，在PM2.5高污染區，佩戴高效能口罩、使用空氣清淨機、避免高污染時段外出，並補充抗氧化營養素，這些也有利減重。

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