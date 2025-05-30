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健康網》經期前後愛吃甜是雌激素作祟！ 醫：4點心解饞不罪惡

2025/05/30 17:11

醫師指出，黑巧克力、紅豆湯、香蕉、無糖豆漿等點心，既不罪惡又能緩解想吃甜的心情。情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，黑巧克力、紅豆湯、香蕉、無糖豆漿等點心，既不罪惡又能緩解想吃甜的心情。情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕經期前後，總是忍不住想來點甜的嗎？不是妳意志力不夠，而是荷爾蒙在搞鬼！鄰好西醫診所醫師李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，在黃體期階段，雌激素下降，抑制食慾的作用下降，而黃體酮濃度逐漸升高，的確會讓人特別想吃東西；這時可以來點黑巧克力、紅豆湯、香蕉、無糖豆漿等點心，既不罪惡又能緩解想吃甜的心情。

李思賢分享2組經期超商版甜食指南。

組合A

紅豆湯、無糖豆漿

李思賢提到，紅豆富含鎂，對舒緩疼痛與調節情緒有幫助。豆漿含有被稱為植物性雌激素的「大豆異黃酮」，具有緩解經痛不適的作用！

組合B

香蕉、黑巧克力、無糖豆漿

李思賢表示，豆類有舒緩經痛的好處，黑巧克力和香蕉也是很好的鎂的來源，能減輕心理壓力，提升好心情以上2種組合皆建議在飯後30分鐘內吃完，不僅能提供更完整營養，也能有效穩定血糖！他也另外提供經期需要的營養素供民眾參考。

維生素B6：能穩定情緒、減少經期不適（如雞肉、堅果等）。

維生素B12：保護神經系統健康、減少疲勞（如雞肉、堅果等）。

維生素C：增強免疫力、抗氧化（如奇異果等）。

鎂：放鬆肌肉、穩定情緒（如南瓜子、腰果等）。

鈣：緩經痛、放鬆神經與肌肉（如小魚乾、豆腐）。

色胺酸：助生成血清素，改善情緒、促進睡眠（如豆類、全穀類）。

把握黃金期 減重效率事半功倍

李思賢補充，經期後7天（濾泡期）是相對適合執行減重計畫的黃金期，能更有效加速燃脂並增強肌肉量！適合安排適度的重訓、也能培養自己的運動習慣（如：瑜珈、游泳、跳繩）都是很棒的開始。月經前後不必再感到罪惡，別忘了聆聽自己身體的需求才是最重要的，選擇以上分享的甜食指南，也可以把握減重黃金期，更能加速燃脂。

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