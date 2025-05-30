取代高熱量粽子 鄭靜娟創作繽紛水果粽迎佳節

鄭靜娟擅長以特殊針具在透明果凍中創作栩栩如生的立體花朵。（鄭靜娟提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕傳統肉粽吃膩了？果凍花藝術創作者鄭靜娟，以擅長的果凍花藝術創作出爽口Q彈的果凍花藝術粽，還有以果凍蒟蒻搭配多樣鮮果製作出清爽的繽紛水果粽，破除傳統糯米粽高油脂、高鹽分、高熱量的做法，讓過節吃粽子富創意又開心健康無負擔。

鄭靜娟擅長以特殊針具在透明果凍中創作栩栩如生的立體花朵，2024年參與國內、外多項甜點與創意料理競賽屢獲殊榮，更在「2024台南美食之都國際廚藝大賽」中，以3D果凍花作品「 鳳凰花開」脫穎而出，展現精湛技藝。近來鄭靜娟也走入社區，讓社區居民能親身感受果凍花的藝術魅力，體驗手作的樂趣。因應端午節到來，特地創作出多款繽紛水果粽。

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鄭靜娟表示，水果粽以果凍蒟蒻為基底，搭配火龍果、蘋果、奇異果、鳳梨等多樣鮮果製作而成，甜中帶酸口感清爽，透明粽體代替傳統粽葉展現出繽紛顏色，加上棉繩綁繩，精緻又應景，希望端午節吃粽能夠富有創意，且身體健康無負擔。

不只有水果粽，鄭靜娟更祭出抹茶紅豆口味；還有最特別的果凍花藝術粽，使用天然食材萃取的色素，透過特殊針具在透明果凍中創作出栩栩如生的立體花朵，呈現出晶瑩剔透、色彩繽紛的視覺效果，不僅應景更展現出專業的甜點藝術，顛覆對端午粽的刻板印象。

鄭靜娟創作多款繽紛水果粽迎端午節。（鄭靜娟提供）

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