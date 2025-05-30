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健康網》端節飲食太放「粽」 醫：男性需防攝護腺炎找上門

2025/05/30 18:55

醫師提醒，粽子屬於「重口味美食」，攝取過量油脂恐讓攝護腺悄悄發炎。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，粽子屬於「重口味美食」，攝取過量油脂恐讓攝護腺悄悄發炎。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午佳節粽葉飄香，美味的粽子令人食指大動，可能有人餐餐吃粽，但好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩提醒，小心「重口味美食」，讓攝護腺悄悄發炎！

戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」指出，過量油脂會刺激攝護腺，引起發炎。

他指出，攝護腺炎好發於年輕到中年男性，常因飲食刺激、久坐、壓力大等因素引發，導致以下症狀出現。

●頻尿、急尿、夜尿，半夜狂跑廁所，睡不好覺。

●尿道灼熱、刺痛、搔癢感，尿尿時像「火燒水管」。

●分泌乳白色液體，褲子上常有「奇怪的痕跡」。

●下腹部悶痛、腰痠背痛，甚至影響性功能。

攝護腺炎好發於年輕到中年男性，常因飲食刺激、久坐、壓力大等因素引發，導致出現頻尿、急尿、夜尿、尿道灼熱、刺痛、搔癢感等不適症狀；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

攝護腺炎好發於年輕到中年男性，常因飲食刺激、久坐、壓力大等因素引發，導致出現頻尿、急尿、夜尿、尿道灼熱、刺痛、搔癢感等不適症狀；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

別讓「過節大餐」成夢魘 醫授4招

戴定恩指出，攝護腺保養有4大絕招

●避免高油高鹽食物

粽子、炸物、滷味都是發炎元兇！過量油脂會刺激攝護腺，引發發炎。改吃低油、低鹽版粽子，搭配蔬菜、水果，幫助消化、抗發炎，減少攝護腺的負擔。

●保持規律作息

熬夜、過度疲勞會降低免疫力，讓攝護腺更容易「鬧脾氣」。每天至少睡足7小時，並且固定作息，能幫助體內發炎反應減少。

●多喝水促排尿

水喝太少=尿液變濃，刺激泌尿道，導致尿道發炎。每天喝足2000-2500c.c.，幫助排出細菌、維持泌尿道清潔。千萬別憋尿，因為憋尿會讓細菌滋生，增加發炎風險。

●避免久坐，增加活動

長時間久坐會壓迫攝護腺，導致血液循環不良，讓發炎機率大增。每坐30-60分鐘就要站起來活動5分鐘，散步、拉筋、伸展都能促進血液循環，讓攝護腺「活起來」

戴定恩表示，攝護腺炎可不是「忍一忍就會好」！如果有頻尿、尿痛、下腹悶痛等症狀，別拖，要盡快找泌尿科醫師檢查，早發現、早治療，讓尿尿順暢、「弟弟」有力！

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