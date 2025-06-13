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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子哭鬧 別用恐懼教育！心理師建議軟硬兼施

2025/06/13 20:21

不少家長需管教小孩時，習慣對孩子大罵「警察要來抓你」。然心理師認為，隨孩子年紀增長，恐失去效果。示意圖。（圖取自freepik）

不少家長需管教小孩時，習慣對孩子大罵「警察要來抓你」。然心理師認為，隨孩子年紀增長，恐失去效果。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少家長向來對於孩子的耍賴與哭鬧相當困擾，家長通常會用讓孩子感覺害怕的方式來制止。例如小朋友在餐廳嬉鬧，家長訓斥的方式是「餐廳老闆會來罵你」；或是我們大家最常聽到的，不論在哪裡（即使在家）爸媽都會怒斥「警察要來抓你了」。心理師表示，「原來我們都是這樣被嚇大的。」同時提醒若長時間用類似言語管教，待他長大後會變得更難管教；並且建議家長，可嘗試與軟硬兼施，說道理等方式輪流使用。讓孩子在學習規矩的時候，不要太快關上耳朵。

心理師許嬰寧在粉專「初和心理」說明，「其實我們長大以後，才發現這些人根本不會過來罵我們。」父母當年會這樣說，是因為在情急狀況下，父母怎麼講都沒用了，又要讓我們快點乖乖聽話，所以只好搬出一個陌生的大人，用他們的情緒來嚇我們，讓還是小孩的我們聽了「感覺害怕」，然後因此就範。

在孩子還小的時候，或許還有點用。但年紀大了，漸漸也不怕警察了，甚至會看看附近有沒有警察，再決定要不要闖個紅燈。「那就表示，我們知道這件事是不對的，但我們會評估會不會被抓到、再決定我們要不要這麼做。」

許嬰寧表示，這就說明了：用恐懼教出來的乖巧，並不是最好的教育方式。「孩子是因為害怕被罵、害怕被抓到而不去做你不希望他做的事情，那他只會在你背後去做。或者當他不害怕了、有能力反擊、有能力躲過你的視線的時候，他就不會再按照你的心意了，這是一件很嚴重的錯誤連結，這也絕對不是父母教育的初衷。沒有人希望孩子只是在面前乖巧，背後叛逆的。」

對孩子的教育，少用恐懼引導，因為若開始使用，只能越用越兇，因為他如果不怕，他就不聽話了。只好從「警察伯伯會來罵罵」、一路演變到「警察伯伯會把你抓走喔」這類的說法。因為有天他會不怕你、不怕壞人，當他發現自己其實不需要那麼害怕的時候，反而會更難管教。

當他不能立刻聽你的話的時候，可以試著軟硬兼施、輪流著用，用硬的（例如用嚇他的方式壓他、 抬高音量一二三）效果較快但欠缺情感交流，用軟的（例如用鼓勵、用轉移注意力、把自己也當孩子 說一個孩子可以接受的道理，甚至用警察伯伯也會來稱讚的說法），讓孩子在學習規矩的過程中，不要太快把耳朵關起來。

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