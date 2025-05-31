健康網》端午就是「艾」這味！ 農糧署教艾草應用全攻略

農糧署說，艾草除可添加其他材料製成蚊香塔、防蚊液、端節應景香包外，常見的草仔粿、艾粄等食物，製作時也是靠它增色添香。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午佳節除了少不了的划龍舟、吃粽子，掛上避邪驅毒的菖蒲、艾草，也是家家戶戶必做的節日儀式。農糧署於臉書「鮮享農YA-農糧署」發文分享，艾草除可製作茶飲、米食外，還可添加其他材料製成蚊香塔、足浴包、防蚊液，至於端節則可使用艾草做成應景香包，功用超級多。

喜光耐旱居家可種植

農糧署表示，艾草是常見的傳統民俗植物，俗話說：「清明插柳，端午插艾。」從端午掛門、驅蚊除穢，到煮茶養生、製作傳統米食，艾草的用途可說是歷久不衰、千變萬化。至於喜歡「拈花惹草」的綠手指們，若想在自家種植艾草，必先了解以下栽種訣竅：

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●喜光耐旱：艾草適合種在陽光充足的地方。

●全年繁殖：可用扦插、播種、分株等方式栽種，尤其適合春天種植。

●澆水須知：應待土壤完全乾燥後再澆水，避免積水爛根。

●土壤選擇：種植以排水良好、微酸性的土壤選擇為佳。

防蚊、足浴應用功效多

此外，農糧署也分享以下艾草各種妙用，材料天然、製法簡單，建議不妨試試：

●端午香包：將乾燥的艾草、香茅、薰衣草揉碎後，混合一併放入小布袋縫製成香包。

●艾草蚊香塔：將艾草粉、香茅粉、木粉混合，加入適量水，塑形晾乾後，即可使用。

●艾草足浴包：將艾草、薑曬乾後，放入棉布濾袋中即完成。

●防蚊液：艾草放入油中浸泡1個月，再以艾草2：水50：酒精8的比例調配即製成。

另，農糧署曾發文說，早年文獻記載，先民摘採艾草做成艾粄、草仔粿用於祭祀，艾草也順應融入閩客族群的節日、節氣，加工應用與粿糰包裹為甜、鹹餡料，並演變為粿粽、豬籠粄等不同形式食物。直至現今，餐桌上常見的艾草煎蛋、艾草粿粽等，也都是以艾草作為增色添香的好材料。

農糧署特別提醒，艾草嫩莖富含精油，搓揉後會散發特殊香氣；在野外看見艾草時，先別急著摘採，應看清楚是否有灰白葉背帶絨毛黃色或淡褐色花色兩大特徵，以免觸碰到易造成過敏的外來入侵植物銀膠菊。

農糧署提醒，艾草有葉背灰白帶絨毛黃色（右）、淡褐色花色2大特徵，野外採摘須小心，以免觸碰相似且易造成過敏的外來植物銀膠菊（左）。（資料照，健康網合成）

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