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健康網》夏日「芒」一下！ 北農教特調「愛文芒果優格冰沙」

2025/06/02 06:30

北農分享特調「愛文芒果優格冰沙」，材料簡單、製作輕鬆，喝得到果香，酸甜層次剛剛好，也是夏日消暑解渴首選；示意圖。（圖取自freepik）

北農分享特調「愛文芒果優格冰沙」，材料簡單、製作輕鬆，喝得到果香，酸甜層次剛剛好，也是夏日消暑解渴首選；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎夏來臨，最能代表台灣香甜水果之一的芒果也登場，無論冰品加料、入菜烹調，人人都喜愛。台北農產運銷公司分享特調「愛文芒果優格冰沙」，材料簡單、製作輕鬆，將芒果與優格、蜂蜜等材料完美融合，喝得到果香，酸甜層次剛剛好，也是夏日消暑解渴首選。

芒果滿滿維生素C 美白又防癌

農業部曾表示，芒果營養價值高，富含膳食纖維、維生素C、維生素A、菸鹼素、鉀、磷、鈣、鎂、鐵、鋅等微量元素，1顆約500公克的愛文芒果，果肉約佔350公克，即可滿足每人一天所需的維生素C及維生素A含量。維生素C有美白防癌、預防感冒、加速傷口癒合等功效；維生素A可維持呼吸道黏膜健康、使肌膚光滑滋潤、保護視力等功能，可謂健康與美容兼具。

不過，您是否發現，今年各賣場愛文芒果出現蹤跡似乎變少？北農在臉書專頁「臺北農產」發文指出，受到颱風與極端氣候影響，愛文芒果主要產區結果率大幅下降，甚至出現大量空包彈；因此，今年春夏供應量也銳減。

北農表示，受到颱風與極端氣候影響，愛文芒果主要產區結果率大幅下降，甚至出現大量空包彈；因此，今年春夏供應量也銳減。（資料照）

北農表示，受到颱風與極端氣候影響，愛文芒果主要產區結果率大幅下降，甚至出現大量空包彈；因此，今年春夏供應量也銳減。（資料照）

北農表示，在愛文芒果產量稀少下，不妨打一杯特調「愛文芒果優格冰沙」解解饞，喝一口清爽果香，享受熟悉好滋味；並分享所需材料、製作方式如下：

材料：愛文芒果果肉1顆、無糖優格150ml、可依喜好選擇牛奶或豆漿100ml、視甜度添加蜂蜜少許、冰塊適量。

做法：將全部食材放入果汁機，按下啟動鍵讓所有材料均勻融合，充滿濃郁果香、酸甜清爽的金黃冰沙就輕鬆完成。

迷迭香芒果汽泡飲 3步驟簡單做

另，北農也曾於臉書分享製作「迷迭香芒果汽泡飲」，3步驟輕鬆調配，酷夏來一杯，解渴透心涼。

材料：芒果1顆、糖適量、檸檬汁適量、汽水150cc、迷迭香2-3支、薄荷1支。

做法：

1.芒果去皮取果肉，於蒂頭0.5cm處下刀，可避開果芯，讓果肉完好與芒果籽分離。

2.將芒果果肉倒入鍋中，約加100cc水煮至軟爛；再陸續加入糖、檸檬汁、1-2支迷迭香提味，完成芒果醬汁調味。

3.依序將約3湯匙的芒果醬汁倒入杯中，加冰塊至7-8分滿，倒入汽水，擺上迷迭香、薄荷裝飾，即輕鬆完成好喝汽泡飲。

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