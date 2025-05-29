新冠疫情升溫 台中上週新增未滿1歲嬰兒重症

新冠疫情持續增溫，醫師施勝桓提醒防疫。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新冠疫情持續增溫，全國上週就診人次達4.1萬，併發重症及死亡分別達102例、19例，創下今年單週新高，疾管署預估台中市統計重症個案有19人，多為65歲以上且具慢性病史，也有1名未滿1歲嬰兒，醫師提醒端午節連假群聚，恐再掀新冠疫情新高峰。

這波新冠疫情來勢洶洶，台中市統計，今年累計71例新冠併發重症病例，前兩週分別新增12及19例，多為65歲以上且具慢性病史，上週也接獲2起校園及2家護理之家群聚事件，2所學校都有5名學生陸續出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，經就醫治療後已康復及返回學校上課。

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2家長照機構通報新冠群聚，分別有9名及15名住民確診新冠，已使用新冠抗病毒藥物，衛生局輔導感染管制措施並持續監測，目前群聚通報尚無併發重症。

本月中旬也出現一名未滿1歲嬰兒感染新冠併發重症，出現上呼吸道症狀，沒有接種新冠JN.1疫苗，經就醫檢查肺部浸潤收治住院，經治療後已康復出院。

小兒科診所院長施勝桓指出，近日前來就診的感冒、發燒等呼吸道症狀患者中，有一半篩不出A型或B型流感，幾乎都是感染新冠肺炎，大多是全家感染就醫，這波新冠症狀以喉嚨痛、倦怠，微燒為主，有的聲音沙啞、咳嗽，尤其是長者一旦感染，重症風險高，快篩劑又缺貨，沒有快篩不能對長者或是免疫力低下族群開立口服抗病毒藥物，得跑了好幾家藥局才買到快篩檢測。

新冠疫情持續增溫，民眾確診增加，快篩劑又缺貨，沒有快篩不能對長者或是免疫力低下族群開立口服抗病毒藥物，得跑了好幾家藥局才買到快篩檢測。（施勝桓醫師提供）

疾管署預估這波新冠疫情將在6月底、7月初達到高峰，當週就診人次可能達到15至20萬人次，持續到7月底、8月初才會脫離流行期，施勝桓提醒，減少前往人潮多的地方，勤洗手，落實呼吸道與咳嗽禮節。

衛生局指出，目前庫存新冠JN.1疫苗有1萬2923劑，因應近期新冠疫情升溫，尚未接種疫苗的民眾可接受接種，增強自我保護力。

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