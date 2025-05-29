付近7萬託老父住護理之家 隔月驚見移工違法抽痰

民眾向媒體爆料，花了近7萬元入住護理之家，竟看見移工抽痰。（記者陳奕劭翻攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕民眾向媒體投訴，他花了快7萬元將年邁父親送進護理之家，入住才半個月，卻在嘴巴發現傷口，竟發現是護理之家移工協助病人抽痰治療。新北衛生局回應，曾在今年3、4月兩度接獲陳情，查核未見相關情事，相關證據將移請地檢署偵辦。

民眾向媒體爆料，他的年邁父親2月初入住護理之家，2月底探視時竟發現口腔與舌頭出現傷口，隔月發現外籍移工對父親「侵入式治療」，看著父親護理之家頻繁被抽痰，不停哀嚎的畫面痛心不已；他爆料，甚至這家護理之家移工還拍臉叫醒病患。不久後，民眾接到父親送醫的消息，因呼吸急促在加護病房治療，不到一個月過世。

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民眾批評，他總共付了6萬8千元入住護理之家，不僅收費非常貴，照護醫療行為更是非常糟糕。

該護理之家回應，經機構內部調查，工作人員在緊急情況下，未按程序執行照護行為，已針對當事人懲處，目前已不在單位服務。

衛生局表示，曾在今年3、4月兩度接獲陳情，皆已派員至現場稽查，查核期間未見相關情事，而有移工疑似抽痰的相關證據將移請地檢署偵辦

衛生局指出，抽痰是護理行為，未具護理人員資格者執行抽痰，已涉及違反護理人員第37條的規定，查獲屬實最高處3年以下有期徒刑並併科15萬以下罰金。機構雇用非護理人員實施護理行為最高15萬元以下罰鍰。

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