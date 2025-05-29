健康網》端午應景不放「粽」！ 國健署授3招聰明吃無負擔

國健署分享吃粽健康3秘訣，其中包含1餐吃1個且少沾醬、減少其他五穀雜糧的攝取並補充蔬果、適度運動；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午假期到來，不免俗也要吃粽應景，國健署於臉書專頁「國民健康署」發文分享，3個讓大家享用粽子的同時也能健康無負擔的秘訣，包含：1餐吃1個、少沾醬、減少其他五穀雜糧的攝取並補充蔬果、適度運動。

國健署表示，遵循以下3秘訣，享用節日美食無負擔。

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秘訣1－聰明選食

盡量挑選口味較清淡、以全榖及未精製雜糧作為主材料的粽子，並且建議1餐以1個為宜，或者與家人朋友分食，減少熱量攝取；沾醬適量使用，降低食入過多鹽分或糖分。

秘 訣2－健康搭配

常見的粽子主要由糯米所組成，所以在享用粽子的同時，記得減少其他全穀雜糧類的份量。此外，每餐也要補充足量蔬果，才能達到天天5蔬果的健康均衡飲食。

秘訣3－適度運動

可以趁著假期和親朋好友外出踏青，參觀各地舉辦的划龍舟競賽，增加身體活動量，消耗多餘的熱量，維持健康體位。

國健署提醒，攝取過多的粽子可能引起腸胃不適，也容易影響血糖和血壓的控制，應適量食用。

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