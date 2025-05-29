粽子熱量高！營養師：1餐吃1顆 別連日吃

粽子熱量高，營養師建議1餐1顆為限、勿天天食用，並搭配蔬菜增加飽足感。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕端午節家家戶戶吃粽子應景，不過高熱量的粽子食用過多會對身體造成負責，高雄市衛生局社區營養推廣中心分享健康吃粽重點，除了減鹽、減糖及質地調整外，建議每餐以1顆為限，避免連日多顆，並搭配蔬菜增加飽足感。

營養師表示，健康吃粽首要注意控制份量、均衡搭配，每餐以1顆粽子為限，避免連日多顆或1餐2顆，過量攝取容易熱量爆表，此外應搭配1碗蔬菜湯或水煮蔬菜，降低整體熱量密度，增加飽足感。

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此外，傳統粽子常加入鹹蛋黃、滷肉等高鹽食材，建議以天然辛香料如香菇、洋蔥等增添風味，減少鹽分攝取，同時粽子吃原味最好，避免搭配沾醬吃下高鹽調味料和多餘熱量，另可以五穀米取代糯米，內餡選擇瘦肉和毛豆，也可把每顆粽子的份量減少，以降低熱量。

至於甜粽則選用天然甜味，如紅豆、地瓜、栗子，避免添加過多糖分，特別是部分甜粽含糖量不低，最好小口品嘗，避免無限制食用。

另因高齡化長者有咀嚼或吞嚥困難，營養師建議可將粽子餡料、食材切細碎，或將粽子分切成小口份量好入口，透過質地調整讓牙口不佳的長者方便食用。

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