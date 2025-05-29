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健康網》減重卡關難突破？ 擺脫停滯期「3招」快筆記

2025/05/29 18:55

營養師指出，據多項國外研究顯示，減重卡關並非代謝變慢，建議採用間歇性熱量循環、行為介入等方式，有效穩定減重不復胖；情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，據多項國外研究顯示，減重卡關並非代謝變慢，建議採用間歇性熱量循環、行為介入等方式，有效穩定減重不復胖；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是不是也遇過這種狀況，明明飲食控制、運動都做到位，體重卻停滯不前？營養師薛曉晶指出，據多項國外研究顯示，減重卡關並非代謝變慢，而是飲食遵從度降低，以致體重下降，食慾卻增加。想要突破瓶頸，建議採用間歇性熱量循環行為介入自我監測與長期行為習慣建立等方式，有效穩定減重不復胖。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，根據《AJCN》2014年的研究顯示，減重卡關的常見原因，其實並不是代謝變慢，而是飲食遵從度在不自覺中降低，當人們以為自己還是很努力減重時，卻不知熱量已經慢慢飆高。

停滯期：身體為保命本能反應

薛曉晶表示，《Obesity》2023年的研究指出，即便使用GLP-1受體促效劑或進行手術，體重下降仍會面臨停滯期，顯示這是一種普遍存在的生理反應。此外，《Obesity》2016年的研究發現，每減去1公斤體重，食慾就會平均增加100大卡／天，這是身體為了保命而「默默對抗減重」的本能。

該怎麼突破這個陷阱？薛曉晶說，當碰到這種狀況時，切記不是一味吃更少，而是要改變策略。《Nutrients》2021年刊登內容指出，有效減重關鍵在於飲食組成與生活型態的長期調整，包含蛋白質比例、運動方式與日常活動量。而根據《AJCN》2022年的報導，熱量限制會降低基礎代謝；因此，建議可採用「間歇性熱量循環」，讓身體不要適應低熱量狀態。

跳脫減重泥淖：破關1日菜單

此外，薛曉晶指出，據《Obesity》2022年的研究，行為介入，如：NEAT提升、壓力管理、睡眠改善，可有效穩定體重下降趨勢。另，《Obesity》2022年研究也指出，自我監測與長期行為習慣建立，是維持減重成果、對抗復胖的關鍵。

針對上述情況，薛曉晶特別設計並推薦1日飲食菜單，有助減重卡關者跳脫停滯泥淖：

早餐／水煮蛋+全麥吐司+無糖豆漿：補充優質蛋白，穩定血糖，避免代謝降低。

午餐／烤雞胸+糙米飯+橄欖油炒時蔬：高蛋白+好油脂，可以強化肌肉與穩定荷爾蒙。

晚餐／地瓜+烤魚+燉豆類：提供慢消化碳水+高纖維，可延長飽足感，並維持代謝彈性。

營養師說，為突破減重瓶頸，讓身體勿適應低熱量狀態，早餐可吃水煮蛋+全麥吐司+無糖豆漿，補充優質蛋白，穩定血糖，避免代謝降低；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，為突破減重瓶頸，讓身體勿適應低熱量狀態，早餐可吃水煮蛋+全麥吐司+無糖豆漿，補充優質蛋白，穩定血糖，避免代謝降低；示意圖。（圖取自freepik）

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