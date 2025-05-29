新冠疫情升溫基層缺藥？ 羅一鈞澄清：沒有缺！

疾管署副署長羅一鈞今（29日）特別澄清，外傳「基層缺藥」並非事實，公費抗病毒藥物庫存配置充足無虞。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內新冠疫情拉警報，疾管署預估高峰單週上看20萬就診人次，外界關心防疫物資整備情形，疾管署副署長羅一鈞今（29日）特別澄清，外傳「基層缺藥」並非事實，公費抗病毒藥物庫存配置充足無虞。

羅一鈞指出，第一線口服藥倍拉維仍有45.8萬人份存量，配置點超過1500家；第二線藥物莫納皮拉韋與舒冠效也分別有9905份與5000人份，全國配置點分別有390家及76家，供應無虞。

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此外，注射用瑞德西韋庫存達20.4萬劑，全國逾180家醫院可提供使用。各藥品效期都在有效期間內，並設有開口合約可補貨，各地衛生局也會依實際用量即時調度，民眾無需擔心用藥問題。

隨著新冠疫情升溫，疫苗打氣也明顯增加，疾管署統計，昨（28日）就有1萬5332人接種，創下今年以來單日新高，接種數更是1週前的近2倍。疾管署表示，為因應接種需求，本週已緊急增配12.8萬劑疫苗至各地，目前全台公費疫苗存量仍有308.7萬劑，籲請符合資格的民眾儘快接種。

羅一鈞也提醒，端午連假即將到來，旅遊與返鄉活動頻繁，民眾務必做好三大防疫撇步「打疫苗、戴口罩、勤洗手」。搭乘大眾運輸工具、進出醫療機構或在人潮密集的室內空間時，建議自主配戴口罩，長者、有慢性病者及身體不適者更應避免出入公共場所，降低感染風險。

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