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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

青少年染性病飆升 國教盟籲加強性健康教育

2025/05/29 13:44

學校師生普遍欠缺性健康與安全知識及相關培訓，國教行動聯盟今偕朝野立委呼籲政府重視青少年性健康教育。（記者楊綿傑攝）

學校師生普遍欠缺性健康與安全知識及相關培訓，國教行動聯盟今偕朝野立委呼籲政府重視青少年性健康教育。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕金門國中不雅考題事件引發討論，然而學校師生普遍欠缺性健康與安全知識及相關培訓也是問題，國教行動聯盟今（29）日偕朝野立委提出3點呼籲，包括應恢復專業的學校性健康促進輔導計畫、中小學師資培育體系應全面納入性健康促進教育必修課程，以及政府必須立即補足健康教育師資缺口。

國教盟引疾管署最新統計，近10年青少女梅毒感染率成長高達53倍，青少年淋病感染數更在12年內暴增7倍，每10萬人中淋病通報數已達約120例，梅毒通報數也達約35例，性病問題明顯低齡化且嚴重化，儼然已成為公共衛生危機。

國教盟理事長王瀚陽指出，金門試題事件已敲響警鐘，顯示出健康促進學校長期邊緣化性健康教育的現象已危及下一代，政府不能再忽視。而賴總統的「健康台灣」理念，必須從學校教育做起，協助學生從小建立正確的健康觀念，養成適合自身的健康行動習慣，並透過跨部會合作，完善校園健康促進政策，與家庭、社區緊密連結。

立委林月琴提到，聯合國兒童權利公約審查委員會早於2022年即對台灣兒少性病通報上升與性教育課程不足表達關切，惟政府至今未見積極回應。目前全台僅有1178名具資格的健康教育教師，部分縣市師資只有10名左右，甚至掛零，造成教學嚴重失衡，性教育長期邊緣化，呼籲政府應正視問題，提出具體作為，包括提升師資比例、建立教師支持機制等。

台北市公共衛生師公會理事、桃園壽山高中健康護理教師蔡秉兼認為，現行的健康教育多流於片段式教學，許多學生國中3年120節健教課程，真正完整上完的不到一半。希望健康教育能朝向情境式的性健康教育發展，透過體驗式教學建立正確的性健康與行為觀念。

杏陵基金會情感關係與性教育中心主任、輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉指出，強化青少年性健康教育已是社會共識，目前國家沒有輔導計畫去協助縣市以及學校推動，各級學校沒有方向，也缺乏架構，更多學校是沒有推，導致學生性病的增長以及這次不當試題的亂象。

王瀚陽主張，政策之健康促進學校必須立即將「性健康」列為核心評鑑指標，與青少年預防保健計畫深度整合，恢復專業的學校性健康促進輔導計畫；而中小學師資培育體系應全面納入性健康促進教育必修課程，內容須涵蓋性健康與健康行為科學；政府更必須立即補足健康教育師資缺口，確保國中3年內每位學生都能完整接受規定的健康教育課程。

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