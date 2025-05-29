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健康網》連假「5大壞習慣」醫：恐尿結石纏身

2025/05/29 12:55

高鈉飲食如煙燻肉、火腿、醃漬品、泡麵等，容易增加鈣排出，進而促進結石產生。示意圖。（圖取自freepik）

高鈉飲食如煙燻肉、火腿、醃漬品、泡麵等，容易增加鈣排出，進而促進結石產生。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午連假即將到來，相信你除了吃點粽子，也想吃點披薩、炸雞這類，能讓你心情變好的食物，對吧？維尚泌尿科醫師白彞維提醒：若有5大壞習慣，這些過量飲食加上水分不足的壞習慣們，可能使尿液濃度升高，加速結石生成。

白彞維在臉書粉專「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」表示，大魚大肉、重口味，加上飲料無限暢飲，當心過量飲食＋水分不足，讓尿液濃度升高，加速結石生成！白彞維示警5大壞習慣，讓你不知不覺「結石纏身」。

●高草酸飲食：紅茶、巧克力、菠菜、啤酒、花生醬等含草酸量高，應適量攝取。並且可搭配足夠鈣質，有助抑制草酸鈣結石形成。

嗜重口味：高鈉飲食如煙燻肉、火腿、醃漬品、泡麵等，容易增加鈣排出，進而促進結石產生。

●過多動物性蛋白質：攝取過量肉類、海鮮，會讓尿液偏酸，提升結石風險。

●水喝太少：建議每日攝水量為「每公斤體重 × 30 ml」，水喝不夠，尿液濃縮，結石機率大增。

●缺乏運動：適度運動可促進尿路蠕動、代謝順暢，減少結晶沉澱。

若於連假期間不忌口，大魚大肉又喝太多飲料，恐引發尿結石。示意圖。（圖取自shutterstock）

若於連假期間不忌口，大魚大肉又喝太多飲料，恐引發尿結石。示意圖。（圖取自shutterstock）

尿結石處理方式一次看：

●小於0.5公分：多喝水即可自然排出。

●0.5～2公分：可考慮體外震波碎石術。

●超過2公分：可能需手術移除。

白彞維表示，腰痛、血尿、下腹悶痛等，這些都是尿結石的警訊。最後白彞維強調，預防從平日做起：規律運動＋多喝水＋均衡飲食＝遠離結石風險。

若在連假期間飲食習慣不佳，恐引發尿結石。示意圖。（圖取自shutterstock）

若在連假期間飲食習慣不佳，恐引發尿結石。示意圖。（圖取自shutterstock）

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