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健康網》頭暈胸悶恐中暑 中醫授解陰暑陽暑4秘訣

2025/06/01 11:28

中醫指出，中陽暑急救需至陰涼處、降溫、補充水分、就醫；情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，中陽暑急救需至陰涼處、降溫、補充水分、就醫；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中暑不僅對身體造成極大負擔，若未及時處理，還可能引發更嚴重的併發症，甚至危及生命。屏東馬光中醫診所醫師陳冠蓁指出，如中陽暑急救需至陰涼處、降溫、補充水分、就醫；中陰暑則因症狀相對不明顯，建議尋求中醫診斷，確定後中醫可以經由刮痧、放血、針灸等方式緩解不適。

陳冠蓁說明，中暑通常可分為陽暑與陰暑2種情況。陽暑是由於長時間暴露在高溫環境中，體內的水分和鹽分大量流失，導致體內熱量無法排出，從而出現一系列症狀；而陰暑則通常由於冷熱溫差過大所引起，因體表受到寒導致毛細孔與微血管收縮，體內多餘熱量無法排除，從而導致中暑。

中暑常見症狀

●陽暑常見於長時間在高溫下工作或活動，且沒有及時補充水分和電解質。陽暑典型症狀有：

1.高體溫：體溫升高至40°C以上。

2.皮膚乾燥：由於大量出汗，皮膚會變得乾燥且無汗。

3.頭暈、頭痛：腦部缺氧，容易引起頭昏和頭痛。

4.心跳加速：心跳過快，可能伴隨呼吸急促。

5.噁心、嘔吐：中暑者可能會感到噁心，甚至嘔吐。

陰暑陽暑區分方法。（屏東馬光中醫診所提供）

陰暑陽暑區分方法。（屏東馬光中醫診所提供）

●陰暑通常在溫差大時發生，如頻繁進出冷氣房、熱天吃冰等等；台灣濕度高，在潮濕的環境下發生尤為容易。陰暑典型症狀如下：

1.身體沉重：由於濕氣過多，身體會感覺無力、沉重。

2.頭昏、頭痛、脹悶：常常感覺頭部沉重，並伴隨頭痛。

3.腹瀉、食慾不振：部分陰暑患者會有胃腸不適的症狀，如腹瀉或食慾不振。

中暑治療方式

陳冠蓁表示，中暑的治療方式依據病情的嚴重程度而有所不同。對於輕度的中暑，通過降溫和補充水分大部分患者可迅速康復。但對於重度中暑，則需要更為專業的醫療干預。

●輕度中暑：輕微的陽暑或陰暑，只是些微的不舒服，意識狀態正常、沒有過度喘促、體溫未達發燒、血氧正常的稱為輕度中暑。及時給予患者清涼的環境，並進行水分和電解質的補充，通常可以緩解症狀。萬一休息無法緩解則為重度中暑。

●重度中暑：對於體溫過高、昏迷或有多重內臟功能受損的患者，則需要送醫進行靜脈輸液、冷卻降溫等緊急處置。醫院會根據患者的具體情況進行對症治療，如使用藥物控制體內溫度或進行呼吸支持等。

●恢復期護理：中暑患者在康復期間需要避免過度勞累，逐漸恢復體力。此外，維持充足的水分和電解質攝入對康復至關重要。

預防中暑方法

●穴道按摩：根據中醫理論，刺激一些特定的穴道可以幫助調節體內的熱量，預防中暑。按壓位於手背食指和拇指之間的高點的合谷穴，按摩此穴可幫助降溫、疏通氣血；位於腳踝內側太溪穴，與水分代謝密切相關，按摩此穴有助於保濕和調節體內熱量。

預防中暑2穴道。（屏東馬光中醫診所提供）

預防中暑2穴道。（屏東馬光中醫診所提供）

●飲食調養：在炎熱的夏季，保持適當的飲食非常重要。多食用富含水分的食物，如西瓜、黃瓜、番茄等，有助於保持體內水分；避免油膩和過重的食物，這些食物會增加消化負擔，導致更多的熱量積聚在體內。

●適量運動：身體的排熱能力也是可以訓練的！文獻並沒有明確建議環境溫度應該高於多少才有訓練效果，但並沒有我們想像的困難。運動手錶龍頭廠商使用攝氏22度做為切割點，只要環境高於22度，就會計算熱適應分數。

●生活起居：保持室內通風良好，避免長時間待在密閉或無風的環境中；外出時佩戴寬鬆透氣的衣物，避免直接曝曬於強烈的陽光下；注意合理穿戴防曬衣物或使用防曬霜，避免紫外線對皮膚造成傷害。

屏東馬光中醫診所醫師陳冠蓁。（屏東馬光中醫診所提供）

屏東馬光中醫診所醫師陳冠蓁。（屏東馬光中醫診所提供）

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