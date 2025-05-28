健康網》寶寶眼睛反光不一？ 當心是白內障警訊！

醫師提醒，家長可以透過觀察寶寶瞳孔反應、視覺行為、紅光反射測試，以及比對發展里程碑的方式，了解寶寶是否有白內障等問題。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都以為只有老年人會得白內障，但是高雄諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科醫師／高雄屏東」提醒，幼兒也可能因天生或後天罹白內障，家長可以在家中透過4方法，進行幼兒白內障的自我檢查，及早發現問題。

●紅光反射測試

粘靖旻指出，這是最簡單有效的方法！家長們不時用相機記錄寶寶的生活，這時可以順便檢查喔！在光線稍暗的環境中，使用相機拍攝寶寶的正面照片。正常情況下，孩子的雙眼應該都會出現紅色的反光（紅眼現象）。如果一隻眼睛出現紅光，而另一隻眼睛出現白光、黃光或沒有反光，就可能是白內障的徵兆！

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她也提醒，現在許多相機有防紅眼功能，拍攝時記得關閉這項功能，才能正確觀察紅光反射。

●觀察瞳孔反應

在正常光線下，觀察寶寶的瞳孔大小是否一致，以及對光線的反應是否正常。可以用手電筒照向孩子的眼睛，觀察瞳孔是否會迅速縮小。如果發現一側瞳孔擴張遲緩，或是兩側瞳孔大小明顯不一，就要提高警覺。

另外，如果看到瞳孔中心有白色或灰色的混濁區域，也是白內障的可能徵兆。

●觀察視覺行為

仔細留意寶寶的視覺追蹤能力和對物體的注視行為。可以在寶寶面前移動鮮艷的玩具，觀察他是否能順利追蹤物體移動。或是擺放玩具在不同距離，看寶寶是否能清楚辨認。如果發現孩子經常歪頭看物體、眯眼、過度靠近物體，或是對明顯的視覺刺激毫無反應，就應該及時就醫檢查。

●比對發展里程碑

了解寶寶視覺發展的正常里程碑，並定期評估。例如，新生兒應能注視父母的臉部，3個月大的寶寶應能追蹤移動物體，6個月大時應能辨認熟悉的人臉。如果發現孩子的視覺發展明顯落後同齡孩子，就要警覺可能存在問題。白內障會影響正常視覺發展，導致孩子視覺里程碑達成遲緩。

粘靖旻提醒，以上自我檢查方法只是初步篩檢，無法完全取代專業眼科檢查。建議父母帶新生兒進行第一次眼科檢查，之後定期追蹤。早期發現早期治療，才能最大限度保護寶寶的視力發展！如有任何疑慮，請立即諮詢眼科醫師，切勿拖延！

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