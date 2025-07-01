桃市皮蛇疫苗補助 衛所做「預立醫療照護諮商」符條件也免費

桃園市今天起啟動「帶狀疱疹疫苗補助方案」，成為全國補助年齡範圍最大的縣市。（桃市府衛生局提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府今（1）天起實施「帶狀疱疹疫苗補助方案」，符補助資格者，提供1劑疫苗接種補助，低收入戶及中低收入戶則可享2劑全額補助。市議員劉熒隆認為，補助條件之一的簽署預立醫療決定書仍需花近3000元，盼市府後續可再調整作法。衛生局回應，目前配合疫苗補助方案，開放重大傷病者、經濟弱勢者，至衛生所做「預立醫療照護諮商」（ACP）時，依條件做免費或健保補助。

設籍桃市、年滿50歲，並已於去（2024）年度接種流感與新冠疫苗，且完成簽署預立醫療決定書者，今天起可享「桃市帶狀疱疹疫苗補助方案」。衛生局疾病管制代理科長關百娟說，經統計至今天傍晚5點，全市共有3人符補助資格來衛生所打疫苗，蘆竹所1位、桃園所2位，打一劑約收8500元，打完1劑須至少間隔2個月，並在6個月內施打第2劑，免疫力效果較佳。

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議員劉熒隆表示，過去常看到衛生福利部在電視投放帶狀疱疹的病徵廣告，鼓勵民眾自費打疫苗，但1劑8000多元，1次療程打2劑，加起來就1萬7千元左右，平凡老百姓哪打得起！因此當時就質疑此種疫苗價格的合理性，2023年於專案報告請市府將皮蛇疫苗納入公費補助，至少減輕大家負擔。

現在這項訴求獲市府正面回應、施行，劉熒隆由衷感謝，但他認為，在補助條件方面，簽署預立醫療決定書也要3000元至4000元不等的費用，對民眾來說，先花1筆錢才享有補助，有點不乾不脆，後續看市府是否還能做些相關補助條件費用的調整。

衛生局醫事管理科長洪健翔回應，簽署預立醫療決定書前，需要先做「預立醫療照護諮商」（ACP），要花錢的其實是這部分，坊間價格約3000元間，過去皆為純自費，目前慢慢有開放健保給付，7月起，市民可掛衛生所的預立醫療決定的特別門診，採電話預約制，若符下列補助條件，補助對象及同時段2至4人皆免費，如不符條件則採健保補助或自費：

一、年齡滿50歲以上至64歲的重大傷病者；符合安寧療護收案條件者；臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating, CDR）0.5至1分；病人自主權利法第14條第1項第5款所公告之病名；「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」收案對象；「全民健保家庭醫師整合性照護計畫」、「全民健保地區醫院全人全社區照護計畫」收案對象。

二、年齡滿50歲以上之低收、中低收入戶民眾。

三、前2類對象同次預立醫療照護諮商之第2至4人。

議員陳睿生表示，新屋區蠻多長輩都受「皮蛇」之痛，嚴重的話可能危及生命，尤其自費疫苗1劑好幾千元，有補助的話，想必會增加地方鄉親施打意願，也鼓勵大家為健康著想，盡早接種。

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