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健康網》蛋多吃幾顆沒關係？研究：過多膽固醇易傷肝

2025/05/30 07:30

專家提醒，脂肪肝、代謝症候群，或具有「高反應者」體質的人，仍要避免「無痛吃蛋」，以免傷肝；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，脂肪肝、代謝症候群，或具有「高反應者」體質的人，仍要避免「無痛吃蛋」，以免傷肝；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自從美國飲食指南取消「每日膽固醇攝取上限300mg」限制後，坊間流行起「一天多吃幾顆蛋也沒關係」的說法。然而，台灣營養基金會董事吳映蓉提醒，脂肪肝、三高、代謝症候群，或是具有「高反應者」體質的人，仍要避免「無痛吃蛋」的觀念，過多的膽固醇會有傷肝風險。

常聽到坊間流傳一種說法，「人體膽固醇多數是自己合成的，所以吃進去的膽固醇影響不大，一天吃幾顆蛋也沒關係。」台灣營養基金會董事吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文指出，要小心這個講法，雖然多數人的身體能調節膽固醇的合成量，平衡飲食中的攝取量，但是仍然有人無法調節。研究指出，大約有15–30%的人屬「高反應者」（high responders），當吃進過多膳食膽固醇時，體內的LDL（壞膽固醇）會升高，身體來不及調節也調不下來。

飲食中的膽固醇可能不會傷心，卻傷肝。吳映蓉說，根據研究指出，膽固醇過量會堆積在肝臟，變成膽固醇結晶，卡在脂肪滴裡，會引發肝臟慢性發炎與受損，甚至可能導致脂肪性肝炎（NASH），再演變成肝纖維化、肝硬化。這時，如果同時攝取大量ω-6植物油（如大豆油、玉米油等），會產生更多氧化產物，加速肝細胞損傷。

吳映蓉解釋，控制飲食中的膽固醇，不只防中風，更能是保護肝臟，建議日常飲食可以這樣吃：

1控制膽固醇攝取來源，例如，蛋黃、肥肉、動物內臟等，既然身體會自己合成，沒必要吃這麼多膽固醇。

2減少吃進飽和脂肪，例如，豬油、奶油等動物油脂，動物油脂裡含有膽固醇。

3減少吃精緻的高ω-6植物油，例如，大豆油、玉米油、葵花籽油等，這些油脂會增加發炎反應。

4減少炸物、肥肉，多攝取蔬菜，應盡量以植物性飲食為主。

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