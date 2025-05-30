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健康網》夏日小「桃」氣！ 1圖看懂桃子產期、口味

2025/05/30 06:30

農糧署表示，紅鈴（台農7號）屬平地桃，新興品種，果實最早熟；示意圖。（資料照）

農糧署表示，紅鈴（台農7號）屬平地桃，新興品種，果實最早熟；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年4-8月是桃子產季，香甜多汁大小朋友都愛！農業部農糧署用1張圖解析常見桃子盛產期、口感，舉例來說，紅鈴果實最早熟，4月份就可吃到；想選甜度高、香味濃的大久保，就得再等等，它的盛產期在7月；想吃果肉低酸者，就選春蜜，產期在4-5月；最常見的品種便是春豐，果實鮮紅、果肉香甜多汁，盛產於4月。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，每年4-8月是桃子主要產季，依種植海拔高度及氣候不同，可分為平地水蜜桃及高山水蜜桃，2者風味、口感各有千秋。其中平地水蜜桃來自約海拔1,200公尺以下的坡地，主要栽種於台中新社、東勢、石岡、苗栗大湖、卓蘭及高雄那瑪夏等地區，以4-6月為產季，又以5月為盛產期，所以平地桃在北部又有「五月桃」的稱號。

農糧署分享常見桃子產期。（圖取自農糧署粉絲專頁）

農糧署分享常見桃子產期。（圖取自農糧署粉絲專頁）

農糧署進一步指出，高山桃則來自海拔1,400公尺以上山區，主要栽種於台中和平、桃園復興、新竹尖石、南投仁愛等地區，以7-8月為產季，有果實較大、香甜多汁等特色，下為10大常見品種：

1.紅鈴（台農7號）：平地桃，新興品種，果實最早熟，盛產於4月。

2.春豐：平地桃，果實鮮紅，果肉香甜多汁為主流品種，盛產期是4月。

3.春蜜：平地桃，果肉低酸，採收期較早，產期為4-5月。

4.紅玉（台農4號）：平地桃，果肉不溶質，耐運銷，盛產於5月。

農糧署表示，紅玉（台農4號）屬平地桃，果肉不溶質，耐運銷；示意圖。（資料照）

農糧署表示，紅玉（台農4號）屬平地桃，果肉不溶質，耐運銷；示意圖。（資料照）

5.夏蜜：平地桃，果肉香甜，以5-6月為產季。

6.大和早生：高山桃，果皮乳白頂端帶紅，果肉柔軟多汁，纖維少，以7月為產期。

7.上海水蜜：高山桃，果皮綠白有紅色細點，果肉柔軟多汁，纖維少，盛產期為7月。

8.大久保：高山桃，果肉較有纖維，甜度高、香味濃，產季為7月。

9.中津白桃：高山桃，果實乳白，果肉香氣濃郁，盛產於7月。

10.瀨戶內白桃：高山桃，果皮白帶紅暈，果肉細緻多汁，以8月為產期。

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