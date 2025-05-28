國中退休師突語塞、手腳無力 妻機警辨識送醫免終身臥床

成大醫院神經部暨中風中心主任王淳民（左一）與團隊即使中風超過黃金三小時救治時間，仍要儘快就醫，爭取後續治療機會。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕60多歲的黃先生是剛退休的國中老師，平時身體健康，但在今年新年後夜間，他突然感到頭暈、說不出話，右手腳也漸無力。黃太太起初以為是感冒疲倦，建議丈夫先休息。但她突然想起「微笑、舉手、說你好」的中風辨識口訣，請丈夫做看看，發現丈夫無法完成，即聯絡送醫、確認是梗塞性腦中風，及時取出血栓，未釀成憾事。

消防救護人員到場高度懷疑黃先生腦中風，即送到附近中風急救責任醫院、打靜脈血栓溶解劑，因判斷是大中風，再經轉診到成大醫院。成醫中風團隊迅速啟動導管顱內動脈取栓術，從到醫院至打通血管約90分鐘。黃先生語言與肢體功能恢復良好，經過照護與復健，半年後能自理生活，還能與家人一起出國。黃先生說，若非妻子及時察覺、送醫，下半輩子可能要臥床度過。

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成大醫院神經部暨中風中心主任王淳民指出，黃先生平日健康、沒檢查出有慢性病，但他出現腦血管不到1公分大的栓塞，追查出他罹患心律不整導致腦中風。後續需服藥與到心臟科治療，且最好保持運動、控制3高指數，防中風再報到。

王淳民表示，腦中風長年高居國人死因前4名，也是導致失能的主因，此病症主要分為出血性和缺血性，其中缺血性約占8成，腦中風症狀變化多端，最容易辨識還是臉歪嘴斜、手腳無力、語言不清或意識模糊，請民眾記住「微笑、舉手、說你好」3步驟，簡單又實用，有助辨識症狀是否中風，力求及早送醫。

王淳民說明，治療缺血性腦中風主要有兩種方式：一是打靜脈血栓溶解劑、另一為顱內動脈取栓術。現今血栓溶解劑有效治療時間延長至4.5小時內；而大血管阻塞者可經影像篩選，於24小時內做取栓手術，越快治療，預後會較好。他強調，即使超過黃金3小時急性治療時間，仍須儘快就醫，後續還有各項治療機會，包括抗血栓藥物、血壓與血糖控制、中風成因檢查與復健等，對病人的恢復程度也很重要。

成大醫院中風中心指一般對中風症狀有微笑、舉手、說你好的三步驟辨識要訣，提醒民眾應牢記、適時運用。（成大醫院提供）

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