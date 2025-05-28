黑豆種皮護腸腦 嘉基攜手中興大學研究獲9項專利

嘉基與中興大學合作研發的黑豆種皮複合物，具調控腸道、腦部基因機制的潛力。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義基督教醫院與中興大學跨域合作，將黑豆種皮萃取與純化，開發天然植物複合物，透過基礎研究與動物模式觀察，發現具調解腸道菌叢組成，與支持神經健康相關基因潛力，可做為開發健康產品的科學依據，此項研究成果已獲9項專利。

嘉義基督教醫院病理科主任董俊良、中興大學生物科技學研究所副教授童鈺棠、森林學系終身特聘教授吳志鴻等團隊，共同推動「黑豆種皮萃取物用於調控腦部基因之用途」創新研究，針對台灣黑豆種皮進行萃取與純化，開發出1項具穩定性與活性的天然植物複合物。

請繼續往下閱讀...

嘉基表示，研究發現，透過特定技術萃取的黑豆種皮成分，含天然多酚、花青素、植物性營養素，初步研究顯示可支持腸道微生態平衡與腦部相關基因的調控機制，建立起「腸腦雙向調控機制」的研究模型。

實驗室萃取與純化黑豆種皮成分，研發天然植物複合物，具有調節腸道、腦部基因機制的潛力。（嘉義基督教醫院提供）

中興大學團隊進一步提出整合性機制假說，涵蓋腸道微生物組、神經傳導路徑與免疫調節等面向，作為後續健康促進應用的基礎方向；研究成果已取得9項專利，具備在食品、營養補充品及健康支持產品領域的應用潛力。

董俊良說，醫療機構除關注疾病照護，也重視預防醫學與營養健康管理的推動，此次與中興大學合作，希望結合臨床觀點與科學研究，探索天然素材在提升生活品質與健康維持上的應用，未來希望將研究導入公共健康教育與健康管理層面，提升全民健康識能。

嘉基院長陳煒表示，未來醫院會持續促進跨領域整合研究，善用台灣在地農業素材，進行更多臨床前研究與市場應用探討，朝向產學共創、價值共享的永續發展目標邁進。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法