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全台首獲WADA補助研究 高醫大挺進國際運動禁藥防制舞台
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學藥學院研究「乾血點」運動禁藥檢測計畫，獲得世界運動禁藥管制機構（World Anti-Doping Agency, WADA）科學研究計畫補助為期2年共12萬美元；此為台灣學術單位首例，象徵在運動禁藥防制領域獲得國際認可。
WADA是國際奧林匹克委員會發起成立的獨立國際組織，總部設於加拿大蒙特婁，負責制定全球體育運動禁藥管制的統一規範，其補助經費競爭激烈，此年度全球共125件申請、67件進入複審，最終僅有27件獲選，錄取率2成，雙方已於5月完成線上合約簽署。
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高醫大此計畫由藥學系副教授張值維主持，與骨科醫師林育全，聚焦於運用「乾血點」（DBS）技術分析糖皮質類固醇，以提升運動禁藥檢測的靈敏度與時效判讀能力。研究團隊將利用一滴血液製成DBS檢體，結合質譜技術，追蹤注射及口服的糖皮質類固醇在血中的濃度變化與代謝時間；DBS技術具備採樣簡便、保存穩定、低侵入性等優勢，與傳統尿液檢測結果對比，提升判斷用藥時機的準確度。
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