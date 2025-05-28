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健康 > 抗老養生 > 運動復健

全台首獲WADA補助研究 高醫大挺進國際運動禁藥防制舞台

2025/05/28 14:53

團隊運用各式「乾血點」採樣器材，降低侵入性、提升藥物穩定性，更加精準化運動禁藥檢測。（高醫大提供）

團隊運用各式「乾血點」採樣器材，降低侵入性、提升藥物穩定性，更加精準化運動禁藥檢測。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學藥學院研究「乾血點」運動禁藥檢測計畫，獲得世界運動禁藥管制機構（World Anti-Doping Agency, WADA）科學研究計畫補助為期2年共12萬美元；此為台灣學術單位首例，象徵在運動禁藥防制領域獲得國際認可。

WADA是國際奧林匹克委員會發起成立的獨立國際組織，總部設於加拿大蒙特婁，負責制定全球體育運動禁藥管制的統一規範，其補助經費競爭激烈，此年度全球共125件申請、67件進入複審，最終僅有27件獲選，錄取率2成，雙方已於5月完成線上合約簽署。

高醫大此計畫由藥學系副教授張值維主持，與骨科醫師林育全，聚焦於運用「乾血點」（DBS）技術分析糖皮質類固醇，以提升運動禁藥檢測的靈敏度與時效判讀能力。研究團隊將利用一滴血液製成DBS檢體，結合質譜技術，追蹤注射及口服的糖皮質類固醇在血中的濃度變化與代謝時間；DBS技術具備採樣簡便、保存穩定、低侵入性等優勢，與傳統尿液檢測結果對比，提升判斷用藥時機的準確度。

高醫大藥學系副教授張值維所提之研究計畫獲選WADA補助。（高醫大提供）

高醫大藥學系副教授張值維所提之研究計畫獲選WADA補助。（高醫大提供）

高醫大藥學院副教授張值維（左3）、骨科醫林育全的「乾血點（DBS）」運動禁藥檢測，獲WADA科研補助。（高醫大提供）

高醫大藥學院副教授張值維（左3）、骨科醫林育全的「乾血點（DBS）」運動禁藥檢測，獲WADA科研補助。（高醫大提供）

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