自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

台南市療育補助計畫 擴大補助至18歲兒少

2025/05/28 14:30

南市兒少療育訓練費用補對象從原本6歲以下擴大至未滿18歲。（南市社會局提供）

南市兒少療育訓練費用補對象從原本6歲以下擴大至未滿18歲。（南市社會局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為照顧有長期療育需求的家庭，台南市長黃偉哲宣布自今（2025）年6月1日起，開辦「6至未滿18歲兒童及少年療育訓練費用補助計畫」，補助對象從原本6歲以下擴大至未滿18歲，提供更長期且穩定的療育支持。

黃偉哲強調，今（2025）年對台南而言是財政特別困難的1年，市府撙節各項經費支出，為照顧有療育需求的家庭不因經濟壓力而中斷療育訓練，療育補助對象擴大至未滿18歲兒少，落實台南照顧弱勢優先的精神。

黃偉哲表示，過去療育補助對象為0至6歲兒童，實務上發現6歲以上的兒少仍有持續療育需求，且年滿6歲後的療育補助中斷後，對有療育需求的家庭可能造成經濟壓力。期待透過政策補助，以及協助療育與特殊教育系統配合，共同協助孩子往長遠的發展，能獨立生活與社會適應做準備。

南市兒童及少年療育訓練費用補助，減輕家庭負擔。（南市社會局提供）

南市兒童及少年療育訓練費用補助，減輕家庭負擔。（南市社會局提供）

社會局局長郭乃文表示，南市已訂有「發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」療育費及交通費，補助對象為未滿6歲之幼兒。新開辦的計畫補助對象擴大為設籍南市並實際居住之6歲以上至未滿18歲兒童及少年，且經醫師診斷證明有持續療育需求者。補助項目包括語言治療、職能治療、物理治療等非健保給付項目，每人每月最高補助4000元，低收入戶每人每月最高補助6000元。

社會局表示，符合資格者可自6月1日起向戶籍所在地區公所提出申請，符合資格者補助可追溯至今年1月1日起，申請時請備妥醫師診斷證明等資料。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中