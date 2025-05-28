台南市療育補助計畫 擴大補助至18歲兒少

南市兒少療育訓練費用補對象從原本6歲以下擴大至未滿18歲。（南市社會局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為照顧有長期療育需求的家庭，台南市長黃偉哲宣布自今（2025）年6月1日起，開辦「6至未滿18歲兒童及少年療育訓練費用補助計畫」，補助對象從原本6歲以下擴大至未滿18歲，提供更長期且穩定的療育支持。

黃偉哲強調，今（2025）年對台南而言是財政特別困難的1年，市府撙節各項經費支出，為照顧有療育需求的家庭不因經濟壓力而中斷療育訓練，療育補助對象擴大至未滿18歲兒少，落實台南照顧弱勢優先的精神。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，過去療育補助對象為0至6歲兒童，實務上發現6歲以上的兒少仍有持續療育需求，且年滿6歲後的療育補助中斷後，對有療育需求的家庭可能造成經濟壓力。期待透過政策補助，以及協助療育與特殊教育系統配合，共同協助孩子往長遠的發展，能獨立生活與社會適應做準備。

南市兒童及少年療育訓練費用補助，減輕家庭負擔。（南市社會局提供）

社會局局長郭乃文表示，南市已訂有「發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫」療育費及交通費，補助對象為未滿6歲之幼兒。新開辦的計畫補助對象擴大為設籍南市並實際居住之6歲以上至未滿18歲兒童及少年，且經醫師診斷證明有持續療育需求者。補助項目包括語言治療、職能治療、物理治療等非健保給付項目，每人每月最高補助4000元，低收入戶每人每月最高補助6000元。

社會局表示，符合資格者可自6月1日起向戶籍所在地區公所提出申請，符合資格者補助可追溯至今年1月1日起，申請時請備妥醫師診斷證明等資料。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法