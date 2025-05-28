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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

減肥新招！研究：適量吃甜點瘦更多、降食慾

2025/05/28 12:22

最新研究顯示，減重時策略性地納入少量喜愛的甜點（如圖），有助於控制食慾並可能帶來更佳的減重效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究顯示，減重時策略性地納入少量喜愛的甜點（如圖），有助於控制食慾並可能帶來更佳的減重效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕減重時想吃蛋糕？別急著壓抑慾望！美國伊利諾大學厄巴納香檳分校最新研究顯示，策略性納入甜點反而更助減重，效果還能持久。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究團隊在為期一年的減重計畫中發現，採「納入策略」（inclusion strategy）的參與者平均減重更多，維持體重更穩定，對甜食與碳水化合物的渴望也顯著降低。關鍵在於飲食均衡、持之以恆，重新定義節食意義。

「食物渴望」向來是減重者最大挑戰。甜食、零食的誘惑令再堅定的意志也難持久。研究指出，在健康飲食中適量保留偏好食物，更能降低渴望、穩定控制體重。

此研究刊登於《Physiology & Behavior》期刊，由研究生Nouf W. Alfouzan及營養學教授中村愛（Manabu T. Nakamura）主導，與卡爾診所（Carle Clinic）合作，將實體減重計畫轉為線上「EMPOWER」課程。

「我們招募18至75歲、患有高血壓或糖尿病等共病症的肥胖患者，」中村愛表示。「渴望過強時減重困難，即使成功，壓抑過久的渴望反撲也會讓體重迅速回升。」

以往研究多指出節食期間渴望會下降，但能否長期維持仍不清楚。Alfouzan希望了解渴望減少者是否能達成更高減重幅度。

參與者學習辨識蛋白質、纖維與熱量密度，透過可視化工具評估食物選擇，兼顧營養與熱量控制。第一年參與22堂線上營養課程，涵蓋渴望管理與飲食調整。

「有些飲食法會排除特定食物，我們則鼓勵在均衡飲食中加入少量渴望食物，這是可持續且不剝奪的策略，」中村愛指出。參與者每六個月填寫問卷，記錄對高脂、高糖與碳水化合物食物的渴望頻率與強度，並每日清晨用Wi-Fi體重計回報體重。

30人參與計畫，24人完成第一年，平均減重7.9%初始體重。20人進入維持期，平均仍維持6.7%減重幅度。減重超過5%者，對食物的渴望頻率與強度持續下降；減重較少者則無此現象。

研究發現，只要體重未反彈，渴望就不復萌。中村指出，這顯示渴望減少與脂肪減少相關，而非節食的「熱量赤字」。「這推翻了『飢餓脂肪細胞理論』（hungry fat cell theory），即脂肪細胞因缺能量而驅使進食。穩定維持健康體重，才是控制渴望的關鍵。」

使用「納入策略」的參與者，無論每日或每週進食少量渴望食物，平均減重效果更佳，對甜食與高脂食物的渴望顯著降低。中村強調：「許多人以為必須依賴強大意志力抗拒誘惑，其實飲食的規律性與一致性比壓抑更有效。」

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