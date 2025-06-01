健康網》青涼一夏！ 「青木瓜絲佐海鮮」富纖維低脂超開胃

漁業署教做「泰式青木瓜沙拉佐海鮮」；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫悶熱天氣讓人崩潰！農業部漁業署推薦，來道清爽的涼拌料理「泰式青木瓜沙拉佐海鮮」，青木瓜絲加上小番茄與菜豆，色彩繽紛外，纖維質也很足夠，低脂、低熱量的白蝦與中卷Q彈清爽，非常適合涼拌，還提供足夠蛋白質，作為夏日美食再適合不過！

泰式青木瓜沙拉佐海鮮 製作大公開

●材料：白蝦10尾、青木瓜250克、蒜頭5個、辣椒2支、香菜5支、去皮蒜味花生80克、小番茄10個、開陽（冬蝦）30克、菜豆2條、中卷1/2條。

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●調味料：魚露3大匙、棕梠糖1大匙、檸檬汁2大匙。

●作法：

1.備料：青木瓜洗淨後去皮切絲、中卷切成魷魚花刀狀、菜豆用刀輕拍後切成段、小番茄1開4備用。

2.滾水汆燙白蝦與中卷，放入冰水中待涼取出備用。

3.蒜末、辣椒末、香菜末、檸檬汁及冷開水拌至棕櫚糖融化。

4.將步驟3之材料與青木瓜絲及海鮮拌勻，再放上花生、小番茄、開陽及菜豆，就完成了！

漁業署指出，白蝦鈣、鎂完美比例，含有蛋白質、鐵、維生素B12及膽固醇，有助於肌肉協調、神經傳導、助成長、紅血球製造、維持骨骼和成長發育；示意圖。（資料照）

白蝦、中卷、青木瓜營養滿滿

這道料理營養滿滿！漁業署曾說明，白蝦鈣、鎂完美比例，含有蛋白質、鐵、維生素B12及膽固醇，有助於肌肉協調、神經傳導、助成長、紅血球製造、維持骨骼和成長發育；再者，中卷屬鎖管家族，同家族成員依外套膜長由大至小依序為：砲管、透抽、中卷、小卷、咪咪卷，其含的膽固醇是不會造成人體血中膽固醇濃度負擔的「固醇類」，食用時只要將內臟除去，含有優質蛋白質、EPA、DHA等營養。

至於青木瓜絲，農業部曾提及，青木瓜是未成熟、果皮尚未轉色的木瓜果實，富含木瓜酵素，能分解體內的蛋白質、脂肪、碳水化合物及幫助抑制脂肪積蓄作用，同時還能強化免疫、促進新陳代謝運作，味道清甜帶酸，口感硬和清脆。

農業部表示，青木瓜是未成熟、果皮尚未轉色的木瓜果實；示意圖。（資料照）

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