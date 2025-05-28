自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

助民眾舒緩壓力增細胞含氧量 醫院引進溫養型高壓氧艙

2025/05/28 10:40

聖馬爾定醫院引進溫養型高壓氧艙，提供民眾健康新選擇。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院引進溫養型高壓氧艙，提供民眾健康新選擇。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近年高壓氧艙在國際間受廣泛關注，嘉義市聖馬爾定醫院醫學美容中心引進溫養型高壓氧艙，可增加身體細胞內含氧量，讓民眾身心放鬆、感到舒適，促進身心健康。

林姓民眾體驗後表示，在高壓氧艙內覺得很放鬆，如做了一場深層SPA，精神變很好，皮膚也更有光澤。另一位吳姓保險人員說，平時工作壓力大，容易感到疲憊，做高壓氧保養過程中，只需靜靜坐著就有放鬆的感覺。

高壓氧艙可增進細胞內含氧量，維持身心健康。（聖馬爾定醫院提供）

高壓氧艙可增進細胞內含氧量，維持身心健康。（聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院醫學美容中心醫師蔡宜臻表示，高壓氧艙的原理，是透過提供高於一大氣壓的環境，讓艙內氧氣濃度高於20%，藉由擴散原理增加血漿內的含氧量，讓身體獲得更充分的氧氣支持。

此外，溫養型高壓氧有助促進新陳代謝、紓緩壓力，若搭配醫美中心雷射或音波等治療使用，可縮短術後修復期，降低皮膚發炎、皮膚自然老化產生的自由基，改善肌膚狀況。

蔡宜臻表示，此次引進的高壓氧設備為日本製造，規格符合國際標準，並由專業團隊操作，讓民眾在舒適、安全的環境下，享受高壓氧帶來全新的保養體驗。許多民眾長期面對生活壓力、熬夜與環境污染等挑戰，肌膚與精神狀態難免受影響，透過客製化高壓氧療程，與健康管理相輔相成，維持身心健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中