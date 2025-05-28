端午安心吃粽有撇步 醫師：預防腸胃病毒從「三大原則」做起

民眾端午期間大啖肉粽，要注意腸胃健康。（資料照，記者張軒哲攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕端午節將至，家家戶戶紛紛準備粽子迎佳節，粽香四溢之際，腸胃道病毒的風險也不容忽視。新竹台大分院腸胃肝膽科醫師施文迪指出，近期國內正值諾羅病毒流行高峰。依據衛生福利部疾病管制署統計，今（2025）年春節以來，全台腹瀉相關門急診就診人次已突破50萬，創下近五年同期新高，節慶期間飲食安全更應提高警覺。

日前，一名37歲的林姓女子出現噁心、嘔吐與腹瀉前往台大生醫醫院竹東院區肝膽腸胃科就診，經診斷為諾羅病毒感染。詳細問診後發現，病因與食用未充分加熱的冷凍粽子有關。所幸在接受妥善治療後，病情已穩定，順利返家休養。

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施文迪說明，諾羅病毒具高度傳染力，一般酒精消毒無法有效殺菌，必須以肥皂與清水正確洗手，才能降低感染風險。冷凍食品若未加熱至全熟，可能成為病毒的溫床。尤其家人團聚共餐時，若忽略衛生細節，如共用餐具或處理生熟食不當，易造成交叉感染。

施文迪強調，從備餐到用餐都應留意細節。食材須充分加熱，特別是蚵、蛤等貝類海鮮應煮熟再食用。準備食物與用餐前，以及如廁後，應以肥皂洗手至少20秒，養成正確清潔習慣。聚餐時建議使用公筷母匙，有助降低病毒傳播機率。

施文迪提醒，若在連假期間出現輕微噁心、腹脹或腹痛等腸胃不適情形，可多補充水分及益生菌，協助腸道保健。若症狀加劇，如持續嘔吐、腹瀉或出現高燒與脫水，應及早就醫，避免病情惡化。

新竹台大分院呼籲，節慶不應成為健康的破口。只要落實日常衛生與飲食習慣，就能安心享用美食、平安度過端午假期，與家人共度健康愉快的佳節時光。

醫師提醒，端午節將至，家家戶戶紛紛準備粽子迎佳節，粽香四溢之際，腸胃道病毒的風險也不容忽視。（新竹台大分院提供）

腸胃不適別輕忽！腸胃肝膽科醫師施文迪提醒，若出現嘔吐、腹瀉等明顯腸胃症狀，應儘速就。（新竹台大分院提供）

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