自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康食粽過端午 血糖穩定、腸胃安心

2025/05/28 09:48

粽子美味，但是熱量偏高；需留意份量，注意潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。（台北慈濟醫院提供）

粽子美味，但是熱量偏高；需留意份量，注意潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕端午節將屆，粽子是滿足味蕾的應景美食。台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏提醒，粽子主要是由高黏性澱粉糯米所製作而成，食材升糖指數高；若過量攝取，容易引發身體不適，包括影響血糖代謝、腸胃道不適以及過度熱量攝取。食用時需掌握正確飲食觀念，方能預防疾病產生。

黃如薏指出，當節日來臨大啖美食，若是發生急性血糖過高，便會出現「吃得多、尿得多、喝得多、體重減少」的症狀，此時就需多加留意是否需就醫；而針對原有慢性病患者，尤其是糖尿病族群，若血糖長期上升又未積極管理，便會有眼病變，周邊血管病變、中風等隱憂，或是粽子的高磷餡料誘發腎病變等等；因此要提醒糖尿病、腎臟病患者即便佳節期間也不能過度放縱。

黃如薏建議，端午節吃粽子，要注意：

1.一日一顆，勿當點心：因一顆粽子所含熱量超過一般人所需一餐主食的總熱量，因此正餐食用外，勿再當點心，一天以一顆為限即可。

2.選用健康米料：將糯米改為「紫米」、「五穀米」等高纖米類，可減緩血糖上升的速度，有助於穩定血糖。

3.選擇少量或天然沾醬：多數醬料如醬油膏富含磷與鈉，建議少沾醬，或改用天然沾醬，如清爽的柚子醋。

4.留意食用順序：先吃青菜、湯品，再吃粽子，可延緩血糖上升，蔬果的膳食纖維亦可促進腸胃蠕動。

5.加強運動管理：節日過後，預留兩週加強運動量，並考慮每日減少500大卡的熱量攝取，加以管控血糖。

不僅僅誘人可口的香Q糯米需要留意總熱量與高升糖指數的陷阱，黃如薏提醒，粽子中如肉類、蛋黃、魷魚干等這些令人食指大動的豐富餡料與甜鹹口味沾醬，以及市售冰淇淋、豆沙等甜品口味的粽子，皆潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分的健康風險，會加重腎、胰臟與腸胃負擔，因此除了適當節制享用外，可挑選以香菇、芋頭、豆類為主、或無加工肉的粽子，才能與家人朋友健康歡喜共度端午佳節。

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中