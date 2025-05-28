健康食粽過端午 血糖穩定、腸胃安心

粽子美味，但是熱量偏高；需留意份量，注意潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分等健康風險。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕端午節將屆，粽子是滿足味蕾的應景美食。台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏提醒，粽子主要是由高黏性澱粉糯米所製作而成，食材升糖指數高；若過量攝取，容易引發身體不適，包括影響血糖代謝、腸胃道不適以及過度熱量攝取。食用時需掌握正確飲食觀念，方能預防疾病產生。

黃如薏指出，當節日來臨大啖美食，若是發生急性血糖過高，便會出現「吃得多、尿得多、喝得多、體重減少」的症狀，此時就需多加留意是否需就醫；而針對原有慢性病患者，尤其是糖尿病族群，若血糖長期上升又未積極管理，便會有眼病變，周邊血管病變、中風等隱憂，或是粽子的高磷餡料誘發腎病變等等；因此要提醒糖尿病、腎臟病患者即便佳節期間也不能過度放縱。

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黃如薏建議，端午節吃粽子，要注意：

1.一日一顆，勿當點心：因一顆粽子所含熱量超過一般人所需一餐主食的總熱量，因此正餐食用外，勿再當點心，一天以一顆為限即可。

2.選用健康米料：將糯米改為「紫米」、「五穀米」等高纖米類，可減緩血糖上升的速度，有助於穩定血糖。

3.選擇少量或天然沾醬：多數醬料如醬油膏富含磷與鈉，建議少沾醬，或改用天然沾醬，如清爽的柚子醋。

4.留意食用順序：先吃青菜、湯品，再吃粽子，可延緩血糖上升，蔬果的膳食纖維亦可促進腸胃蠕動。

5.加強運動管理：節日過後，預留兩週加強運動量，並考慮每日減少500大卡的熱量攝取，加以管控血糖。

不僅僅誘人可口的香Q糯米需要留意總熱量與高升糖指數的陷阱，黃如薏提醒，粽子中如肉類、蛋黃、魷魚干等這些令人食指大動的豐富餡料與甜鹹口味沾醬，以及市售冰淇淋、豆沙等甜品口味的粽子，皆潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分的健康風險，會加重腎、胰臟與腸胃負擔，因此除了適當節制享用外，可挑選以香菇、芋頭、豆類為主、或無加工肉的粽子，才能與家人朋友健康歡喜共度端午佳節。

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏。（台北慈濟醫院提供）

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