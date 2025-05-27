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高醫戒菸週起跑 提供免費戒菸門診

2025/05/27 23:46
高醫戒菸週起跑 提供免費戒菸門診

高醫27日到29日舉辦戒菸週活動，提供免費戒菸門診。（高雄醫學大學附設醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕世界衛生組織指出，全球每年約有800萬人因菸草失去生命，台灣每年至少2萬人死於吸菸，菸品不但會造成癌症，還可能導致心臟病、中風，增加骨質疏鬆及慢性腎臟病風險，高雄醫學大學附設醫院鑑於二手菸、三手菸危害健康，27日到29日舉辦戒菸週活動，提供免費戒菸門診。

高醫還安排有家醫科戒菸團隊、戒菸檳衛教師及腎臟病衛教師等提供相關疾病衛教，以「戒菸固骨本，人生腎力足」為主題，凸顯戒菸在慢性病照護的重要性，並結合骨質疏鬆症篩檢與慢性腎臟病的衛教。

高醫副院長盧鴻興說，菸品不僅會危害自身健康，更有二手菸、三手菸危害身邊的人的健康，高醫提供優質的戒菸門診服務，若民眾有需求，平時也可以前往診間看診，可透過戒菸週活動，能夠幫助到更多民眾成功戒菸，也讓家人遠離二手菸。

家醫科主任李純瑩說，近年來電子煙及加熱菸興起，其對健康的傷害不亞於傳統紙菸，尤以青少年族群危害甚鉅，菸害防制法修法已明定全面禁止電子煙的製造、販賣及使用，要遠離菸品、二手菸、三手菸及電子煙的危害，就是不要抽菸也不要抽電子煙。

高醫提醒，戒菸單靠意志力，成功率大約5-10％，透過戒菸衛教及戒菸輔助藥物可有效提升戒菸成功率，此外，戒菸也是骨質疏鬆症及慢性腎臟病照護重點之一，高醫長期支持政府推動戒菸及無檳榔政策，除宣導戒菸及檳榔外，更鼓勵民眾和員工參加戒菸活動，幫助大眾遠離菸檳，幸福加分、健康一身。

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