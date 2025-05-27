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健康網》對類固醇鼻噴劑退避三舍？ 醫：僅1-2微克進人體

2025/05/27 20:58

醫師指出，低劑量類固醇鼻噴劑是目前醫學界公認安全、有效的治療過敏性鼻炎與慢性鼻塞的第一線藥物，大約只有1-2微克真的進入身體；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，低劑量類固醇鼻噴劑是目前醫學界公認安全、有效的治療過敏性鼻炎與慢性鼻塞的第一線藥物，大約只有1-2微克真的進入身體；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人看到「類固醇」就眉頭一皺，想到副作用會成癮、會變胖就退避三舍，不過嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭指出，事實上低劑量類固醇鼻噴劑是目前醫學界公認安全、有效的治療過敏性鼻炎與慢性鼻塞的第一線藥物，大約只有1-2微克真的進入身體，而口服類固醇需要每天吃到超過1萬微克，只有口服類固醇的1/5000-1/10000。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」說明，只要正確使用類固醇鼻噴劑，不僅會上癮、不會變胖，更不會有可怕的副作用。以鼻噴劑來說，每天使用的劑量大約是100-200微克（mcg），而且大部分停留在鼻黏膜上，實際進入血液循環的比例不到1%，也就是說，大約只有1-2微克真的進入身體。

蔡明劭表示，科學研究顯示，長期使用低劑量類固醇鼻噴劑，不會抑制身高、不會損害骨質，也不會造成腎上腺功能異常。類固醇鼻噴劑吸收率低、局部作用、長期安全，已被多項國際研究證實，遠遠不像口服類固醇那樣會影響全身。

蔡明劭提醒，如果想要控制過敏與慢性鼻炎，類固醇鼻噴劑是最有效的方式之一，只要每天固定使用，通常需1-2週見效，在醫師指導下使用，不僅安全，而且效果好，因此別再對「類固醇」3個字感到恐懼，想讓鼻子恢復通暢，就從正確使用鼻噴劑開始。

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