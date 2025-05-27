心理健康每人每年不到20元 台灣心理健康聯盟籲注意4大警訊

我國心理健康促進及預防預算，每人每年僅18.69元。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕心理健康已是國際上備受關注的國安等級問題，但台灣心理健康聯盟指出，青壯年自殺、高齡照顧議題、衛生所人力不足、社區心理健康資源不足是我國心理健康的4大警訊，政府應立即啟動，以預防促進及社區為基礎的心理健康模式，並提升整體心理健康基礎預算，優先用於早期篩檢、預防工作與社區心理支持系統。

為促進國民心理健康，各國早已大幅增加心理健康預防預算，澳洲平均每人約新台幣535.98元、新加坡356.95元、泰國39.72元、韓國22.58元，我國雖在2025年至2030年「全民心理健康韌性計畫」中編列約11億的預算，但其中心理健康促進及預防預算，台灣卻仍僅有象徵性的每人每年18.69元。

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台灣心理健康聯盟認為，我國心理健康預算遠落後國際，且預算經費及資源分配卻側重在精神醫療、藥酒癮及事後處遇，輕忽基礎心理健康促進的普及性預防工作，預算編列嚴重不足，若未能妥善處理心理健康問題，將導致輟學、失業、生產力下降與醫療成本上升，社會代價龐大。

聯盟指出，2044年台灣65歲以上長者人口將增加33.64%，年輕勞動人口則大幅萎縮，減少456.9萬人，自殺居於我國14至44歲死因第3位，卻始終沒有前端預防與即時支持網絡，在老年人口激增的情況下，長者、照顧者缺少在地支持資源，且368處衛生所人力嚴重不足，無力應對社區需求，偏鄉與鄉鎮地區心理師、公衛師覆蓋率幾近於零，導致高風險族群孤立無援。

因此，聯盟認為，應比照社安網充實社工人力，強化368處基層衛生所與鄉鎮健康中心心理健康服務功能，讓基層衛生單位能達到每5,000人口／一個公衛護理或公衛專業人員，配置心理健康專責人力，並提供以「個人／家戶為中心」的整合式服務、「社區為中心」的健康服務，建立心理健康國家策略框架。

聯盟也呼籲，台灣心理健康資源嚴重失衡，弱勢族群成隱形受害者，政策應特別涵蓋性別不利群體、原住民、身心障礙者等，推動社會參與與文化安全措施，並平衡城鄉資源配置，檢視並布建各級心理健康資源，增加偏鄉地區的資源可近性，確保各人權公約下不利群體能獲得適當服務。

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