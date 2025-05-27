實現0-100歲全齡照顧 彰化大城鄉長照衛福大樓啟用

大城鄉衛生所暨長照衛福大樓結合衛生所、托嬰中心、育兒親子館等設施，實現「0到100歲全齡照顧」的理想。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉65歲以上人口占比達27.6%，是全縣最早邁入「超高齡社會」的鄉鎮，面對高齡化與醫療資源不足的雙重挑戰，縣府斥資1.06億元興建「大城鄉衛生所暨長照衛福大樓」，今（27日）舉行啟用儀式，正式對外開放。這座五層樓的大樓結合衛生所、托嬰中心、育兒親子館、老人日照中心、不老健身房及牙醫巡迴點，實現「0到100歲全齡照顧」的理想，成為地方居民生活不可或缺的後盾。

縣長王惠美表示，這座大樓由中央補助9071萬元、縣府自籌1600萬元建成，設計上強調整合與便利性。除了醫療、照護與托育功能外，還設有不老健身房與樂活空間，鼓勵長輩健康老化、活躍生活。目前彰化縣長照涵蓋率已達92%，高於全國平均，全縣52處長照據點中已有41處完成，未來將持續擴展至每個鄉鎮。

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洪姓鄉民表示，大城醫療資源原本就相對不足，現在不僅看病更方便，連長輩日照、嬰幼兒托育也一併照顧到位，讓三代同堂的家庭大大減輕照顧壓力，實現「一棟樓照顧全家人」的可能。

鄉長陳玉照表示，這棟長照大樓就設在公所旁邊，鄉親無論老小都能就近使用，是大城重大進步的一大步。「讓老人安心、年輕人放心」不再只是口號，而是實實在在的改變。

大城鄉衛生所暨長照衛福大樓落成，可收容照顧35位長輩，5樓則設有不老健身房與牙醫巡迴點。（記者陳冠備攝）

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