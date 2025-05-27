健康網》愛吃超加工食品小心關節炎 醫：吃原型食物護健康

醫師解釋，原型食物（Whole food）指的是未經加工或僅經簡單處理的食物，加工程度低、添加物少，能保留食材的天然樣貌與營養；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕原型食物不是圓形的食物！林口長庚醫院風濕過敏免疫科近日在臉書專頁提醒民眾，原型食物營養價值高，能更有效補充身體所需的營養，並指出研究顯示，食用超加工食品恐增加膝蓋退化性關節炎的風險，呼籲大家應多攝取原型食物，維護關節與整體健康。

醫師曾在臉書引述研究顯示，吃超加工食品會使更多脂肪囤積在大腿肌肉上，而脂肪增加會加重膝蓋關節的負擔，進而增加膝蓋退化性關節炎的風險。除此之外，研究團隊也發現這樣的脂肪堆積，與卡路里的攝取或運動量無關，反而是食用超加工食品越多，大腿肌肉的脂肪就會越多所致。

請繼續往下閱讀...

原型食物（Whole food）指的是未經加工或僅經簡單處理的食物，加工程度低、添加物少，能保留食材的天然樣貌與營養。例如蔬菜、水果、全穀類、堅果、雞蛋、魚類等，皆屬於原型食物。相較之下，超加工食品如香腸、甜甜圈、餅乾等，經過大量加工，通常已看不出原始食材樣貌，並含有多種添加劑。

醫師提醒，現代人難以完全避免加工食品，但可透過選擇加工程度較低的產品來減少風險，特別是當食品成分表中出現過多難以理解的化學名稱時，應更加留意與慎選。飲食選擇攸關長期健康，建議民眾多選擇天然、簡單的原型食物，不僅有助於營養攝取，也有助於降低慢性病與退化性疾病的風險。

研究顯示，食用超加工食品恐增加膝蓋退化性關節炎的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法