健康網》端午吃午時菜保平安！ 農業部教做「蒜炒長豇豆」

農業部分享端午節必吃的食材「長豇豆」，當日來1盤，讓人守住整年平安健康；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節即將到來，當日必吃的午時菜「長豇豆」，您吃了沒？農業部在臉書專頁發文分享1道料理「蒜炒長豇豆」，端午節來1盤，象徵長命百歲，讓人守住整年的平安健康。

準備材料

豇豆1把、薑絲適量、蒜頭3-5瓣。

請繼續往下閱讀...

料理3步驟

1.先將豇豆洗淨，切成方便入口的長度備用。再把薑絲和蒜頭放入油鍋，爆香後下豆子。

2.不加水先翻炒3-5分鐘，待豆子去生後，撒鹽巴調味。

3.加入約2大湯匙的水，翻炒3-5分鐘，待水分蒸發後，再加入2大湯匙的水，翻炒約3分鐘即可起鍋。此時，豆子外層已稍軟，但內部仍具清脆感。

農業部指出，4-9月是長豇豆的盛產期，爽脆口感加上耐熱特性，是台灣夏天餐桌上不可或缺的健康蔬菜。它的食用部位以嫩莢為主，除了鮮炒外，還能做成豆莢乾、酸豆或冷凍加工用，實用又營養。

農業部補充，豇豆盛產於屏東、高雄、雲林、彰化，挑選時建議選擇色澤嫩綠、外型直挺，摸起來硬實有彈性的，如果豆仁凸起的話，代表口感較差。

農業部建議，挑選豇豆時，建議選擇色澤嫩綠、外型直挺，摸起來硬實有彈性的；示意圖。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法