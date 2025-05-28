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健康網》端午吃午時菜保平安！ 農業部教做「蒜炒長豇豆」
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕端午節即將到來，當日必吃的午時菜「長豇豆」，您吃了沒？農業部在臉書專頁發文分享1道料理「蒜炒長豇豆」，端午節來1盤，象徵長命百歲，讓人守住整年的平安健康。
準備材料
豇豆1把、薑絲適量、蒜頭3-5瓣。
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料理3步驟
1.先將豇豆洗淨，切成方便入口的長度備用。再把薑絲和蒜頭放入油鍋，爆香後下豆子。
2.不加水先翻炒3-5分鐘，待豆子去生後，撒鹽巴調味。
3.加入約2大湯匙的水，翻炒3-5分鐘，待水分蒸發後，再加入2大湯匙的水，翻炒約3分鐘即可起鍋。此時，豆子外層已稍軟，但內部仍具清脆感。
農業部指出，4-9月是長豇豆的盛產期，爽脆口感加上耐熱特性，是台灣夏天餐桌上不可或缺的健康蔬菜。它的食用部位以嫩莢為主，除了鮮炒外，還能做成豆莢乾、酸豆或冷凍加工用，實用又營養。
農業部補充，豇豆盛產於屏東、高雄、雲林、彰化，挑選時建議選擇色澤嫩綠、外型直挺，摸起來硬實有彈性的，如果豆仁凸起的話，代表口感較差。
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