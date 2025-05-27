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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》補鐵低卡新菜單！ 料理加「它」助成長又抗老

2025/05/27 17:59

營養師表示，鐵質是人體生長、學習的重要營養素，推薦自製青醬蛤蜊義大利麵，稀釋青醬減熱量，補鐵又能品嘗新鮮味。（圖取自薛曉晶臉書）

營養師表示，鐵質是人體生長、學習的重要營養素，推薦自製青醬蛤蜊義大利麵，稀釋青醬減熱量，補鐵又能品嘗新鮮味。（圖取自薛曉晶臉書）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕補鐵不只肉類，蛤蜊也是低熱量的補鐵好幫手，富含維生素E還能抗衰老。營養師薛曉晶表示，鐵質是人體生長、學習的重要營養素，多數人經常只想到豬肝、牛肉等食物，想要補得清爽無負擔，推薦自製青醬蛤蜊義大利麵，稀釋青醬減熱量，補鐵又能品嘗新鮮味。

青醬蛤蜊義大利麵輕鬆做

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，除了牛肉等肉類可攝取鐵質、補血外，使用蛤蜊入菜也能補鐵，並推薦依照以下簡單4步驟，在家輕鬆製作青醬蛤蜊義大利麵，攝取營養無負擔，並降低青醬熱量，爽口健康又美味。

材料：青醬、蛤蜊、義大利麵、九層塔。

做法：將青醬加水，以1:1的比例稀釋，放在鍋內加熱煮滾。青醬湯汁滾後，加入蛤蜊，將開口的蛤蜊撈起來。另起一鍋水，加義大利麵煮到8分熟後，放入青醬汁中煮到軟。起鍋前，加入九層塔與麵條麵攪拌在一起，旁邊擺上蛤蜊，淋上一小瓢青醬汁即完成。

薛曉晶說，一般來說，青醬算是熱量非常高的高油醬汁，所以建議採用稀釋醬料的做法，並讓麵條充滿青醬味。雖然賣相不如外食餐廳好看，但享用麵食的時候，不會吃進太多醬料，也可減少熱量攝取。此外，若想變化再減熱量，可將義大利麵換成蒟蒻麵，泡熱水3分鐘後，加入醬汁再加熱一會兒，就可端上桌享用。

蛤蠣含維生素E 延緩細胞老化

此外，薛曉晶也曾於臉書專頁介紹，蛤蜊熱量低，完勝雞胸肉，且每100克蛤蜊含有8.2毫克的鐵，想要預防缺鐵性貧血，男生一天吃1次，女生一天吃2次，就可到建議值。再加上蛤蜊含維生素E，有助預防阿茲海默症，並可延緩細胞老化，進而達到抗衰老的功效，不僅是補鐵小幫手，攝取也好處多多。

營養師說，蛤蜊熱量低，完勝雞胸肉。此外，蛤蜊含維生素E，有助預防阿茲海默症，並可延緩細胞老化，進而達到抗衰老的功效；示意圖。（資料照）

營養師說，蛤蜊熱量低，完勝雞胸肉。此外，蛤蜊含維生素E，有助預防阿茲海默症，並可延緩細胞老化，進而達到抗衰老的功效；示意圖。（資料照）

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